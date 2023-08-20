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Авто

Китай нарастил поставки легковых автомобилей в Россию более чем в 5 раз

Ведомости

С января по июль 2023 г. Китай поставил в Россию более 405 000 легковых автомобилей, это в 5,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в статистике главного таможенного управления (ГТУ) КНР, пишет ТАСС.

По информации китайской таможни, в стоимостном выражении поставки увеличились в 7,5 раза до $5,65 млрд. На РФ приходится около 14% китайского экспорта, страна сейчас является лидером по объему закупок легковых машин в КНР.

Экспорт Пекина, по данным ГТУ, достиг по итогам 2022 г. 153 200 автомобилей на $1,68 млрд. Стоимость поставок по сравнению с 2019 г. увеличилась более чем в 3,8 раза, а по количеству транспорта показатель вырос втрое.

Осенью прошлого года в китайской таможне также рассказывали о рекордных поставках автомобилей в Россию. По данным ГТУ, в октябре ввоз машин вырос до $560 млн, что на 27% больше, чем в январе. Общий объем импорта автомобилей из Китая за январь – октябрь 2022 г. составил $3,61 млрд, что на 31% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и уже больше, чем за весь 2021 год ($3,45 млрд). В 2019 г. импорт был $1,7 млрд, а в 2020 г. – $1,6 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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