Цены на новые автомобили выросли на 12%

По данным «Автостата», с начала года продажи автомобилей с пробегом выросли на 25,5%, до 3,265 млн единиц. Всего по итогам июля было продано 511 783 подержанных автомобилей, что на 18,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1,9% больше, чем в июне. Уточняется, что это самый большой результат за 19 месяцев — с января 2022 г.