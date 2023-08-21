Цены на новые автомобили выросли на 12%
Средняя стоимость новых автомобилей в России за первое полугодие достигал 1,9 млн руб., что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на расчеты «СберАвто» и аналитического ресурса «Чек Индекс».
Дороже всего новые автомобили стоили в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В столице их средняя стоимость составила 2,9 млн руб., в Московской области – 2,6 млн руб., а в Санкт-Петербурге – 1,8 млн руб.
В то же время 18% выросли средние цены на автомобили с пробегом. По итогам первых шести месяцев 2023 г. они составили 1,3 млн руб. против 1,1 млн руб. в 2022 г. При этом в Москве средняя стоимость подержанных автомобилей составила 1,7 млн руб.
По данным «Автостата», с начала года продажи автомобилей с пробегом выросли на 25,5%, до 3,265 млн единиц. Всего по итогам июля было продано 511 783 подержанных автомобилей, что на 18,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1,9% больше, чем в июне. Уточняется, что это самый большой результат за 19 месяцев — с января 2022 г.
Наиболее популярными брендами оказались Lada с долей более 20% (в июле было продано 105 815 машин, +1,8% год к году), Toyota (63 994 машин, +34,9%) и Kia (29 618 автомобилей, +24,4%). В пятерку лидеров также вошли Hyundai (29 038 машин, +21,3%) и Nissan (27 684 шт., +23%). Наибольший прирост продаж был зафиксирован у Honda (+39%), всего в июле было продано 19 113 машин этой марки. С начала года прирост составил 52,4%.
При этом самым популярным подержанным автомобилем в июле стал Ford Focus. Его продажи выросли на 13,7% до 10 905 машины (+30,1% с начала года). Самый большой прирост зафиксировали Toyota Corolla (+26,4%) и Toyota Camry (24,5%). При этом в июле продажи просели у Lada 2114 и 2107 (-3% и -5,7% соответственно).