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Авто

Росстат сообщил о двукратном росте выпуска легковых авто в июле

Ведомости

Выпуск легковых автомобилей в июле вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил 41 100 штук, следует из данных Росстата.

Несмотря на то что выпуск легковых автомобилей по сравнению с июлем прошлого года вырос, в динамике к июню он, напротив, сократился на 4,3%. Всего с начала года в России было произведено 244 000 легковых автомобилей. Это на 18,6% больше показателя января - июля 2022 г.

Аналогичную динамику продемонстрировало производство грузовых автомобилей. Так, в сравнение с прошлым годом в июле выпуск вырос на 29% до 12 400 штук, но это на 13,5% меньше июньского результата. За январь - июль 2023 г. производство этой категорий транспортных средств увеличилось на 8,7% до 87 400 единиц.

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Похожая ситуация и в производстве автобусов. В прошлом месяце было выпущено 1700 автобусов с максимальной массой не более 5 т. Это на 77,9% выше результатов 2022 г. и на 27,8% ниже итогов июня. За семь месяцев производство таких автобусов в сравнении с прошлым годом выросло на 75,3% до 11 100 штук. Менее значительный рост пришелся на производство автобусов с допустимой массой более 5 т. В июне было произведено 966 единиц – на 18,2% больше июля 2022 г., но на 23,9% меньше июня 2023 г. С начала года в России собрали 7200 автобусов – рост на 6,9%.

По сравнению с июлем 2022 г. в прошлом месяце значительно выросло производство трамваев и троллейбусов. Выпуск первых увеличился в три раза – до 30 штук, вторых – в 2,8 раза до 61 единицы.

3 августа во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. После этого Минпромторг сообщил, что у российских автопроизводителей есть все необходимые мощности для поставок машин в госструктуры. В частности, об этом заявили «АвтоВАЗ» и «Москвич», готовность направить представительские автомобили на нужды государства выразил также Aurus.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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