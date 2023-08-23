Росстат сообщил о двукратном росте выпуска легковых авто в июле

Похожая ситуация и в производстве автобусов. В прошлом месяце было выпущено 1700 автобусов с максимальной массой не более 5 т. Это на 77,9% выше результатов 2022 г. и на 27,8% ниже итогов июня. За семь месяцев производство таких автобусов в сравнении с прошлым годом выросло на 75,3% до 11 100 штук. Менее значительный рост пришелся на производство автобусов с допустимой массой более 5 т. В июне было произведено 966 единиц – на 18,2% больше июля 2022 г., но на 23,9% меньше июня 2023 г. С начала года в России собрали 7200 автобусов – рост на 6,9%.