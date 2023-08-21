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В Госдуме предложили сделать бесплатной парковку для отечественных авто

Ведомости

В России предложили сделать бесплатной на три года парковку для новых отечественных автомобилей. С таким предложение выступил заместитель председателя Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди»).

Обращение депутата направлено председателю правительства Михаилу Мишустину.

«Прошу вас рассмотреть инициативу о введении бесплатной парковки на три года на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей, у производителей которых доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50%», – цитирует документ ТАСС.

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Вице-спикер Госдумы подчеркивает, что таким образом вырастут продажи отечественных автомобилей. Вследствие этого необходимо будет расширение производства и создание новых рабочих мест. По подсчетам депутата, в перспективе его инициатива может привести к снижению стоимости автомобилей «за счет эффекта масштаба».

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил, чтобы все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке закупали отечественные автомобили. 3 августа во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. После этого Володин отметил, что Госдума поддерживает предложение главы государства и начнет переходить на российские автомобили с сентября, депутаты договорились использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус», а затем и «Волгу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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