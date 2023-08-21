В Госдуме предложили сделать бесплатной парковку для отечественных авто

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил, чтобы все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке закупали отечественные автомобили. 3 августа во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. После этого Володин отметил, что Госдума поддерживает предложение главы государства и начнет переходить на российские автомобили с сентября, депутаты договорились использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус», а затем и «Волгу».