В Госдуме предложили сделать бесплатной парковку для отечественных авто
В России предложили сделать бесплатной на три года парковку для новых отечественных автомобилей. С таким предложение выступил заместитель председателя Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди»).
Обращение депутата направлено председателю правительства Михаилу Мишустину.
«Прошу вас рассмотреть инициативу о введении бесплатной парковки на три года на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей, у производителей которых доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50%», – цитирует документ ТАСС.
Вице-спикер Госдумы подчеркивает, что таким образом вырастут продажи отечественных автомобилей. Вследствие этого необходимо будет расширение производства и создание новых рабочих мест. По подсчетам депутата, в перспективе его инициатива может привести к снижению стоимости автомобилей «за счет эффекта масштаба».
В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил, чтобы все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке закупали отечественные автомобили. 3 августа во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. После этого Володин отметил, что Госдума поддерживает предложение главы государства и начнет переходить на российские автомобили с сентября, депутаты договорились использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус», а затем и «Волгу».