В Эфиопии запустят производство Lada для африканского рынка

Посол уточнил, что российский автопром появится в Судане, Южном Судане, Кении и Сомали. Он также выразил надежду, что производство начнется в ближайшем будущем. По словам дипломата, интерес к Эфиопии проявляют и другие российские автопроизводители. Он отметил, что две из них консультируются по этому поводу с эфиопской стороной, не уточнив название компаний.