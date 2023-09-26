Газета
Авто

В Эфиопии запустят производство Lada для африканского рынка

Ведомости

«АвтоВАЗ» подписал контракт с эфиопской компанией о начале производства автомобилей Lada в Эфиопии для африканского рынка. Об этом сообщил посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат в интервью ТАСС.

«Российские автомобили Lada мы увидим в ближайшей перспективе в соседних странах, ведь они [»Автоваз»] уже подписали контракт с одной из эфиопских компаний. Эти автомобили будут производится в Эфиопии», – отметил дипломат. 

Посол уточнил, что российский автопром появится в Судане, Южном Судане, Кении и Сомали. Он также выразил надежду, что производство начнется в ближайшем будущем. По словам дипломата, интерес к Эфиопии проявляют и другие российские автопроизводители. Он отметил, что две из них консультируются по этому поводу с эфиопской стороной, не уточнив название компаний.

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» может возобновить производство Lada в Казахстане в 2024 году

В конце июля президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что концерн рассматривает возможность поставок автомобилей в Африку и Латинскую Америку. По его словам, сотрудничество по этому вопросу обсуждается с российской транспортной группой Fesco. Соколов также допускал, что «АвтоВАЗ» может разработать специальные модификации Lada для африканского рынка, в том числе праворульные Niva.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных