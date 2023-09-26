В Эфиопии запустят производство Lada для африканского рынка
«Российские автомобили Lada мы увидим в ближайшей перспективе в соседних странах, ведь они [»Автоваз»] уже подписали контракт с одной из эфиопских компаний. Эти автомобили будут производится в Эфиопии», – отметил дипломат.
Посол уточнил, что российский автопром появится в Судане, Южном Судане, Кении и Сомали. Он также выразил надежду, что производство начнется в ближайшем будущем. По словам дипломата, интерес к Эфиопии проявляют и другие российские автопроизводители. Он отметил, что две из них консультируются по этому поводу с эфиопской стороной, не уточнив название компаний.
В конце июля президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что концерн рассматривает возможность поставок автомобилей в Африку и Латинскую Америку. По его словам, сотрудничество по этому вопросу обсуждается с российской транспортной группой Fesco. Соколов также допускал, что «АвтоВАЗ» может разработать специальные модификации Lada для африканского рынка, в том числе праворульные Niva.