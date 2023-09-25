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Экономика

«АвтоВАЗ» может возобновить производство Lada в Казахстане в 2024 году

Ведомости

«АвтоВАЗ» заручился поддержкой правительства Казахстана в части корректировки нормативно-правовой базы для возобновления производства автомобилей Lada на костанайском заводе «Сарыаркаавтопром» (принадлежит группе Allur) в 2024 г. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

Соколов заявил, что руководство «АвтоВАЗа» провело встречи и подтвердило намерения о возобновлении производства с партнерами и представителями правительства Казахстана.

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«Мы рассчитываем, если нормативные акты, которые необходимы для этого, будут приняты достаточно оперативно, то в следующем году это производство возобновим. Но объемы будут уже определяться исходя из сроков восстановления и той рыночной ситуации, которая на момент принятия решения будет на рынке Казахстана», – добавил президент компании.

Производство автомобилей Lada на заводе в «Сарыаркаавтопром» приостановили в 2022 г. На предприятии собирали модели Granta, Niva и Vesta.

14 сентября «АвтоВАЗ» вместе с автоконцернами «Соллерс» и «Москвич» (бывший «Renault Россия») внесли в санкционный список (SDN List) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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