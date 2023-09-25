«АвтоВАЗ» может возобновить производство Lada в Казахстане в 2024 году
«АвтоВАЗ» заручился поддержкой правительства Казахстана в части корректировки нормативно-правовой базы для возобновления производства автомобилей Lada на костанайском заводе «Сарыаркаавтопром» (принадлежит группе Allur) в 2024 г. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.
Соколов заявил, что руководство «АвтоВАЗа» провело встречи и подтвердило намерения о возобновлении производства с партнерами и представителями правительства Казахстана.
«Мы рассчитываем, если нормативные акты, которые необходимы для этого, будут приняты достаточно оперативно, то в следующем году это производство возобновим. Но объемы будут уже определяться исходя из сроков восстановления и той рыночной ситуации, которая на момент принятия решения будет на рынке Казахстана», – добавил президент компании.
Производство автомобилей Lada на заводе в «Сарыаркаавтопром» приостановили в 2022 г. На предприятии собирали модели Granta, Niva и Vesta.