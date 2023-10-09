Стоимость лифтбека «Москвич 6» составит от 2,63 млн рублей

В пресс-службе завода уточнили, что на старте продаж лифтбек будет доступен в двух версиях – «Комфорт» и «Бизнес». Стоимость первой комплектации составит от 2,63 млн руб., второй – 2,83 млн руб. При этом с учетом кредита и выгоды по трейд-ин цена автомобилей может составить от 2,34 млн руб. и 2,54 млн руб. соответственно, следует из прайс-листа.