Стоимость лифтбека «Москвич 6» составит от 2,63 млн рублей
Стоимость нового лифтбека «Москвич 6» будет от 2,63 млн руб., следует из информации на сайте Московского автомобильного завода (МАЗ) «Москвич».
В пресс-службе завода уточнили, что на старте продаж лифтбек будет доступен в двух версиях – «Комфорт» и «Бизнес». Стоимость первой комплектации составит от 2,63 млн руб., второй – 2,83 млн руб. При этом с учетом кредита и выгоды по трейд-ин цена автомобилей может составить от 2,34 млн руб. и 2,54 млн руб. соответственно, следует из прайс-листа.
Поставки дилерам начнутся в ближайшее время, добавили в компании. Первые автомобили будут с турбомотором 1,5 л (136 л. с., 200 Н/м) и автоматической трансмиссией CVT. Позже автопроизводитель обещает установить двигатель GDI.
В базовой комплектации «Комфорт» автомобиль будет оснащен светодиодной оптикой, подогревом передних сидений, а также вертикальным экраном мультимедиа 10,4, бесключевым доступом, камерой заднего вида и датчиками парковки. В комплектации «Бизнес» «Москвич-6» будет иметь цифровую приборную панель, климат-контроль, систему камер кругового обзора 360°, а также электропривод сиденья водителя и люк с электроприводом.
Внешний вид нового автомобиля полностью повторяет китайский JAC Sehol A5 Plus. В апреле МАЗ представил «Москвич 6» мэру столицы Сергею Собянину. Это будет третья модель в портфеле производителя. Первые две – «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е».