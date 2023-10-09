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Стоимость лифтбека «Москвич 6» составит от 2,63 млн рублей

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Стоимость нового лифтбека «Москвич 6» будет от 2,63 млн руб., следует из информации на сайте Московского автомобильного завода (МАЗ) «Москвич».

В пресс-службе завода уточнили, что на старте продаж лифтбек будет доступен в двух версиях – «Комфорт» и «Бизнес». Стоимость первой комплектации составит от 2,63 млн руб., второй – 2,83 млн руб. При этом с учетом кредита и выгоды по трейд-ин цена автомобилей может составить от 2,34 млн руб. и 2,54 млн руб. соответственно, следует из прайс-листа.

Поставки дилерам начнутся в ближайшее время, добавили в компании. Первые автомобили будут с турбомотором 1,5 л (136 л. с., 200 Н/м) и автоматической трансмиссией CVT. Позже автопроизводитель обещает установить двигатель GDI.

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В базовой комплектации «Комфорт» автомобиль будет оснащен светодиодной оптикой, подогревом передних сидений, а также вертикальным экраном мультимедиа 10,4, бесключевым доступом, камерой заднего вида и датчиками парковки. В комплектации «Бизнес» «Москвич-6» будет иметь цифровую приборную панель, климат-контроль, систему камер кругового обзора 360°, а также электропривод сиденья водителя и люк с электроприводом.

Внешний вид нового автомобиля полностью повторяет китайский JAC Sehol A5 Plus. В апреле МАЗ представил «Москвич 6» мэру столицы Сергею Собянину. Это будет третья модель в портфеле производителя. Первые две – «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е».

В начале сентября Собянин и гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин дали старт серийной сборке «Москвича 6». В 2024 г. планируется начать производство кроссоверов «Москвич 5» и «Москвич 8».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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