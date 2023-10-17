За год стоимость зимних шин выросла на 8-14%

В «Авито» обратили внимание на рост спроса на китайские шины Triangle и Sailun. По данным «Дрома», наибольшей популярностью они пользуются на Дальнем Востоке, в то время как в западной части России и на Урале лидером остается Yokohama, а в Сибири – Bridgestone. Как отметили в «Дроме», сейчас китайские шины занимают 12% от рынка, за год объем предложения резины из Китая вырос на 18%.