За год стоимость зимних шин выросла на 8-14%
Средневзвешенная стоимость зимней резины для автомобилей за год выросла в среднем на 8-14%, основной рост наблюдается на большие шины. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) на основе данных системы маркировки «Честный знак».
В частности, зимняя шипованная резина за год в среднем выросла на 14%, до 6650 руб. за последний месяц рост цен на нее составил около 5%. Нешипованные зимние шины в среднем продаются по 6180 руб. (+8%).
При этом по некоторым размерам наблюдается даже снижение стоимости год к году. Это касается в основном популярных типоразмеров, в то время как размеры от R17 заметно подорожали. Например, дефицитные R20 сейчас можно купить за 40 000 руб. за шину, что на 12 000 руб. больше по сравнению с годом ранее.
Уточняется, что рост стоимости связан в том числе со структурой спроса. По словам главы категории «Запчасти и аксессуары» на «Авито» Александра Куроптева, за сентябрь продажи выросли на 25% к сентябрю прошлого года. Половина из них приходится именно на новую резину.
В «Авито» обратили внимание на рост спроса на китайские шины Triangle и Sailun. По данным «Дрома», наибольшей популярностью они пользуются на Дальнем Востоке, в то время как в западной части России и на Урале лидером остается Yokohama, а в Сибири – Bridgestone. Как отметили в «Дроме», сейчас китайские шины занимают 12% от рынка, за год объем предложения резины из Китая вырос на 18%.
После начала спецоперации на Украине российские шинные заводы начали останавливать работу из-за проблем с логистикой. В частности, был прекращен выпуск Michelin, Bridgestone и Continental. Финская Nokian Tyres предупредила, что санкции ЕС затруднят продажу шин в России. Впоследствии российский бизнес этих компаний был продан. Сейчас владельцем российской Nokian Tyres является «Татнефть», на заводе выпускаются шины Nordman и Ikon Tyres, бывший завод Continental вошел в промышленный холдинг S8 Capital, а Michelin продала российский бизнес дистрибутору этой и других шинных марок «Пауэр Интернэшнл-шины».