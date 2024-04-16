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Количество купленных россиянами авто с пробегом за март выросло на 25,7%

В годовом выражении продажи выросли на 0,9%
Ведомости

В марте 2024 г. россияне приобрели 502 100 легковых автомобилей с пробегом, что на 25,7% больше февральского показателя. Чаще всего в этом месяце покупали «семерку» – седан LADA 2107, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

Лидерство в марочной структуре вторичного рынка традиционно принадлежит отечественной LADA – в марте было куплено 123 100 машин. Следом идут японская Toyota (51 900 шт.), корейские бренды Kia и Hyundai (29 400 и 28 000 шт. соответственно). Замыкает пятерку японский Nissan (23 700 шт.).

Самой популярной моделью среди подержанных автомобилей второй месяц подряд становится седан LADA 2107 (11 500 шт.). На втором месте рейтинга – хэтчбек LADA 2114 «Самара-2», россияне купили 10 800 таких машин. Далее следуют «корейцы» – Kia Rio (10 300 шт.) и Hyundai Solaris (10 000 шт.) Также в пятерке лидеров Ford Focus (9100 шт.).

Продажи подержанных автомобилей в марте незначительно превысили показатель в аналогичном периоде 2023 г. – на 0,9%. В целом в I квартале этого года россияне приобрели почти 1,23 млн легкового транспорта с пробегом. Это на 2,2% меньше, чем за три месяца 2023 г.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК; совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС) сообщали, что продажи новых легковых автомобилей в I квартале выросли почти в два раза в годовом выражении – до 330 692 шт. Такой динамике способствовали распродажи китайских брендов и изменение правил таможенной оценки импорта. При этом «АвтоВАЗ» все же сохранил за собой безоговорочное лидерство на российском рынке, хотя его доля в I квартале 2024 г. снизилась до 27,5% против 37% годом ранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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