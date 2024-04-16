Количество купленных россиянами авто с пробегом за март выросло на 25,7%

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК; совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС) сообщали, что продажи новых легковых автомобилей в I квартале выросли почти в два раза в годовом выражении – до 330 692 шт. Такой динамике способствовали распродажи китайских брендов и изменение правил таможенной оценки импорта. При этом «АвтоВАЗ» все же сохранил за собой безоговорочное лидерство на российском рынке, хотя его доля в I квартале 2024 г. снизилась до 27,5% против 37% годом ранее.