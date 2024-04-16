Количество купленных россиянами авто с пробегом за март выросло на 25,7%В годовом выражении продажи выросли на 0,9%
В марте 2024 г. россияне приобрели 502 100 легковых автомобилей с пробегом, что на 25,7% больше февральского показателя. Чаще всего в этом месяце покупали «семерку» – седан LADA 2107, следует из данных аналитического агентства «Автостат».
Самой популярной моделью среди подержанных автомобилей второй месяц подряд становится седан LADA 2107 (11 500 шт.). На втором месте рейтинга – хэтчбек LADA 2114 «Самара-2», россияне купили 10 800 таких машин. Далее следуют «корейцы» – Kia Rio (10 300 шт.) и Hyundai Solaris (10 000 шт.) Также в пятерке лидеров Ford Focus (9100 шт.).
Продажи подержанных автомобилей в марте незначительно превысили показатель в аналогичном периоде 2023 г. – на 0,9%. В целом в I квартале этого года россияне приобрели почти 1,23 млн легкового транспорта с пробегом. Это на 2,2% меньше, чем за три месяца 2023 г.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК; совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС) сообщали, что продажи новых легковых автомобилей в I квартале выросли почти в два раза в годовом выражении – до 330 692 шт. Такой динамике способствовали распродажи китайских брендов и изменение правил таможенной оценки импорта. При этом «АвтоВАЗ» все же сохранил за собой безоговорочное лидерство на российском рынке, хотя его доля в I квартале 2024 г. снизилась до 27,5% против 37% годом ранее.