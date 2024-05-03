CDEK.Shopping запустил доставку автомобилей из-за рубежа

Ранее продажу автомобилей запустили маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Мегамаркет». В частности, на Ozon можно купить машины Chery, «Москвич», Haval, Jaecoo и др. На Wildberries также доступны для заказа автомобили ряда китайских марок. В конце апреля на «Мегамаркете» стали продаваться машины Lada. Помимо отечественного производителя, там также представлены китайские машины.