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CDEK.Shopping запустил доставку автомобилей из-за рубежа

Ведомости

CDEK.Shopping начал продавать автомобили с доставкой из Европы, Китая и Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Для заказа уже доступны около 180 моделей более 20 зарубежных марок, включая Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Kia, Toyota и др. 

Выкуп и доставка машины включает таможенное оформление и передачу пакета документов. В среднем доставка занимает 45-60 дней. При этом покупатель может оформить индивидуальный заказ, обозначив конкретный цвет и комплектацию, но тогда автомобиль придется ждать немного дольше.

В компании отметили, что в скором времени планируют также запустить продажу автозапчастей для иномарок.

Ранее продажу автомобилей запустили маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Мегамаркет». В частности, на Ozon можно купить машины Chery, «Москвич», Haval, Jaecoo и др. На Wildberries также доступны для заказа автомобили ряда китайских марок. В конце апреля на «Мегамаркете» стали продаваться машины Lada. Помимо отечественного производителя, там также представлены китайские машины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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