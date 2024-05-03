CDEK.Shopping запустил доставку автомобилей из-за рубежа
CDEK.Shopping начал продавать автомобили с доставкой из Европы, Китая и Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
Для заказа уже доступны около 180 моделей более 20 зарубежных марок, включая Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Kia, Toyota и др.
Выкуп и доставка машины включает таможенное оформление и передачу пакета документов. В среднем доставка занимает 45-60 дней. При этом покупатель может оформить индивидуальный заказ, обозначив конкретный цвет и комплектацию, но тогда автомобиль придется ждать немного дольше.
В компании отметили, что в скором времени планируют также запустить продажу автозапчастей для иномарок.
Ранее продажу автомобилей запустили маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Мегамаркет». В частности, на Ozon можно купить машины Chery, «Москвич», Haval, Jaecoo и др. На Wildberries также доступны для заказа автомобили ряда китайских марок. В конце апреля на «Мегамаркете» стали продаваться машины Lada. Помимо отечественного производителя, там также представлены китайские машины.