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ГД во втором чтении приняла проект о необязательности ОСАГО при регистрации авто

Ведомости

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. Об этом сообщает Telegram-канал оперативных новостей из Госдумы «ДумаТВ.Brief».

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил принять закон в третьем чтении 20 июня.

Законопроект внес в Госдуму 9 июня 2023 г. председатель комитета Евгений Москвичев («Единая Россия»). Он предлагал исключить полис ОСАГО из перечня документов, «предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца», а также внести соответствующие изменения в закон «Об ОСАГО» и в закон «О безопасности дорожного движения».

Документ был принят Госдумой в первом чтении в ноябре, затем в него внесли поправки.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, продлевающие жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей возможность ездить на автомобилях без полиса ОСАГО в этих регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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