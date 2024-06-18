ГД во втором чтении приняла проект о необязательности ОСАГО при регистрации авто
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. Об этом сообщает Telegram-канал оперативных новостей из Госдумы «ДумаТВ.Brief».
Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил принять закон в третьем чтении 20 июня.
Законопроект внес в Госдуму 9 июня 2023 г. председатель комитета Евгений Москвичев («Единая Россия»). Он предлагал исключить полис ОСАГО из перечня документов, «предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца», а также внести соответствующие изменения в закон «Об ОСАГО» и в закон «О безопасности дорожного движения».
В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, продлевающие жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей возможность ездить на автомобилях без полиса ОСАГО в этих регионах.