ГД во втором чтении приняла проект о необязательности ОСАГО при регистрации авто

Законопроект внес в Госдуму 9 июня 2023 г. председатель комитета Евгений Москвичев («Единая Россия»). Он предлагал исключить полис ОСАГО из перечня документов, «предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца», а также внести соответствующие изменения в закон «Об ОСАГО» и в закон «О безопасности дорожного движения».