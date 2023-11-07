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Госдума приняла проект о необязательности ОСАГО при смене владельца авто

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому полис ОСАГО исключается из списка обязательных документов, необходимых для регистрации в связи со сменой владельца автомобиля. Об этом свидетельствуют данные в думской электронной базе.

Законопроект внес в Госдуму 9 июня председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев («Единая Россия»). 

«Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон “Об ОСАГО” и в закон “О безопасности дорожного движения”, исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий», – сказано в пояснительной записке.

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Там же отмечается, что сейчас по закону необходимо застраховать риск своей гражданской ответственности до регистрации при смене владельца, но не позднее чем через 10 дней после покупки авто. Регистрация в отношении тех транспортных средств, владельцы которых не сделали этого, запрещается.

Законопроект также предполагает и другие нововведения. В частности, документ вводит процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске авто, что позволит не предоставлять ему в различные инстанции сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля. Кроме того, предлагается законодательно закрепить возможность проведения регистрации в отношении авто жителей новых регионов РФ, которые украинская сторона необоснованно выставляет в международный розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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