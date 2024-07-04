Власти Китая впервые включили автомобили Tesla в список госзакупок

За исключением модели Y, произведенной на заводе Tesla в Шанхае, и XC40 компании Volvo все остальные 54 позиции – электромобили и гибриды производства китайских компаний. Ни правительство, ни официальные СМИ Китая не уточнили, сколько автомобилей Model Y будет закуплено местными властями.