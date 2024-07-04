Власти Китая впервые включили автомобили Tesla в список госзакупок
Модель электромобилей американской компании Tesla Model Y впервые была включена в список госзакупок транспортных средств для служебного пользования в Китае, передает официальное китайское издание The Paper.
Власти провинции Цзянсу на востоке Китая опубликовали информацию о закупках 56 партий новых электромобилей для служебного использования партийными, правительственными и общественными организациями. В этот список впервые попала продукция американской компании Tesla.
За исключением модели Y, произведенной на заводе Tesla в Шанхае, и XC40 компании Volvo все остальные 54 позиции – электромобили и гибриды производства китайских компаний. Ни правительство, ни официальные СМИ Китая не уточнили, сколько автомобилей Model Y будет закуплено местными властями.
7 мая стало известно, что производители электромобилей из КНР объединились для конкуренции с Tesla. Китайский производитель электромобилей Nio заключил сделку с BYD о поставках аккумуляторов для компании, которая планирует навязать конкуренцию американской компании.
В декабре 2023 г. в BYD рассказали, что построят завод по производству легковых автомобилей на новой энергии в Венгрии для локализации производства в Европе.