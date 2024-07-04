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Власти Китая впервые включили автомобили Tesla в список госзакупок

Ведомости

Модель электромобилей американской компании Tesla Model Y впервые была включена в список госзакупок транспортных средств для служебного пользования в Китае, передает официальное китайское издание The Paper.

Власти провинции Цзянсу на востоке Китая опубликовали информацию о закупках 56 партий новых электромобилей для служебного использования партийными, правительственными и общественными организациями. В этот список впервые попала продукция американской компании Tesla.

За исключением модели Y, произведенной на заводе Tesla в Шанхае, и XC40 компании Volvo все остальные 54 позиции – электромобили и гибриды производства китайских компаний. Ни правительство, ни официальные СМИ Китая не уточнили, сколько автомобилей Model Y будет закуплено местными властями.

7 мая стало известно, что производители электромобилей из КНР объединились для конкуренции с Tesla. Китайский производитель электромобилей Nio заключил сделку с BYD о поставках аккумуляторов для компании, которая планирует навязать конкуренцию американской компании.

В декабре 2023 г. в BYD рассказали, что построят завод по производству легковых автомобилей на новой энергии в Венгрии для локализации производства в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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