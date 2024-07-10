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SAIC сменила руководство на фоне введения европейских пошлин на электрокары

Ведомости

Китайская государственная автомобилестроительная компания SAIC сменила руководство на фоне введения европейских пошлин на произведенные в Китае электромобили. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба производителя.

По итогам последнего заседания SAIC избрала Ван Сяоцю председателем совета директоров. До этого он занимал должность президента компании, а на посту председателя был Чэнь Хун. Согласно сообщению компании, Чэнь ушел в отставку в связи с достижением пенсионного возраста. Компания также назначила нового президента, им стал Цзя Цзяньсюй.

Новый председатель Ван получил инженерное образование и начинал работу в SAIC в качестве менеджера по контролю качества. В прошлом он также возглавлял совместное предприятие с General Motors. Новый президент Цзя ранее занимал должность заместителя генерального директора SAIC Europe Co., Ltd.

Еврокомиссия (ЕК) 4 июля официально приняла временные дополнительные пошлины. В индивидуальном порядке ставки коснулись трех китайских марок электромобилей, в том числе и SAIC. ЕК обложила авто этой марки дополнительной пошлиной в размере 37,6%. 5 июля компания потребовала от Евросоюза провести слушания по введенным пошлинам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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