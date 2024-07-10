SAIC сменила руководство на фоне введения европейских пошлин на электрокары

По итогам последнего заседания SAIC избрала Ван Сяоцю председателем совета директоров. До этого он занимал должность президента компании, а на посту председателя был Чэнь Хун. Согласно сообщению компании, Чэнь ушел в отставку в связи с достижением пенсионного возраста. Компания также назначила нового президента, им стал Цзя Цзяньсюй.