SAIC сменила руководство на фоне введения европейских пошлин на электрокары
Китайская государственная автомобилестроительная компания SAIC сменила руководство на фоне введения европейских пошлин на произведенные в Китае электромобили. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба производителя.
По итогам последнего заседания SAIC избрала Ван Сяоцю председателем совета директоров. До этого он занимал должность президента компании, а на посту председателя был Чэнь Хун. Согласно сообщению компании, Чэнь ушел в отставку в связи с достижением пенсионного возраста. Компания также назначила нового президента, им стал Цзя Цзяньсюй.
Новый председатель Ван получил инженерное образование и начинал работу в SAIC в качестве менеджера по контролю качества. В прошлом он также возглавлял совместное предприятие с General Motors. Новый президент Цзя ранее занимал должность заместителя генерального директора SAIC Europe Co., Ltd.
Еврокомиссия (ЕК) 4 июля официально приняла временные дополнительные пошлины. В индивидуальном порядке ставки коснулись трех китайских марок электромобилей, в том числе и SAIC. ЕК обложила авто этой марки дополнительной пошлиной в размере 37,6%. 5 июля компания потребовала от Евросоюза провести слушания по введенным пошлинам.