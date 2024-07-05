SAIC потребовал от Евросоюза провести слушания по пошлинам на электрокары
Китайская государственная автомобилестроительная компания SAIC потребовала от Евросоюза провести слушания по введенным пошлинам на электрокары, сообщается на сайте предприятия.
«Чтобы защитить свои законные права и интересы, а также интересы клиентов по всему миру, SAIC требует от Европейской комиссии (ЕК) провести слушания по временным налоговым мерам, направленным на борьбу с субсидированием электромобилей», – говорится в заявлении.
Согласно решению комиссии, новые меры в индивидуальном порядке коснулись трех китайский марок электромобилей, в том числе и SAIC. ЕК обложила авто этой марки дополнительной пошлиной в размере 37,6%. SAIC в своем заявлении утверждает, что в рамках предварительного раскрытия информации были допущены ошибки в расчетах. В связи с этим компания намерена оспорить решение.
ЕК официально приняла временные дополнительные пошлины 4 июля. Среди других компаний, которых коснулись индивидуальные ставки, были также BYD (17,4%) и Geely (19,9%). Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали во время расследования по госсубсидированию, теперь облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%.
После введения пошлин китайский МИД выразил протест. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что республика придерживается решения экономических и торговых вопросов посредством консультаций и диалога. На европейские пошлины также ответило министерство коммерции страны. 18 июля Китай планирует провести слушания по антидемпинговому расследованию в отношении импорта европейского бренди.