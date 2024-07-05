SAIC потребовал от Евросоюза провести слушания по пошлинам на электрокары

Согласно решению комиссии, новые меры в индивидуальном порядке коснулись трех китайский марок электромобилей, в том числе и SAIC. ЕК обложила авто этой марки дополнительной пошлиной в размере 37,6%. SAIC в своем заявлении утверждает, что в рамках предварительного раскрытия информации были допущены ошибки в расчетах. В связи с этим компания намерена оспорить решение.