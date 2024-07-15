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Правительство предложило ввести пошаговую индексацию утильсбора на машины

Ведомости

Правительство России может установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники на период до 2030 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Индексация такого сбора предусмотрена только на те виды техники, производство которых освоено в России и Белоруссии. Принятие правил не окажет влияния на ее стоимость благодаря мерам государственной поддержки, указывает один из собеседников издания.

Замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов пояснил, что утилизационный сбор не затрагивает те автомобили, которые уже находятся в эксплуатации в России.

«Поэтапная индексация утилизационного сбора рассматривается для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники», – рассказал он.

«Ведомости» в середине мая писали, что комитет Госдумы по промышленности и торговле предложил премьер-министру Михаилу Мишустину проводить ежегодную индексацию утилизационного сбора начиная с 2024 по 2030 г. включительно для всей колесной техники.

Для легковых автомобилей утильсбор следует поднять почти в два раза в 2024 г. – до 556 100 руб. с каждого транспортного средства, следует из материалов, направленных Мишустину. Дальнейшая индексация, по мнению депутатов, должна быть более плавной: до 667 300 руб. в 2025 г. и 800 800 руб. в 2026 г. В конечном счете на 2030 г. размер утильсбора на самую популярную категорию легковых машин должен составить 1,17 млн руб., следует из документа.

Взимание утильсбора в России регламентируется постановлением правительства №1291. Изначально его брали только с импортных машин, но с 2014 г. распространили и на местных производителей. Для автозаводов в России предусмотрены промышленные субсидии, официально не связанные с утильсбором, но фактически его компенсирующие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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