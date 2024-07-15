Правительство предложило ввести пошаговую индексацию утильсбора на машины

Для легковых автомобилей утильсбор следует поднять почти в два раза в 2024 г. – до 556 100 руб. с каждого транспортного средства, следует из материалов, направленных Мишустину. Дальнейшая индексация, по мнению депутатов, должна быть более плавной: до 667 300 руб. в 2025 г. и 800 800 руб. в 2026 г. В конечном счете на 2030 г. размер утильсбора на самую популярную категорию легковых машин должен составить 1,17 млн руб., следует из документа.