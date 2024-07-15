Правительство предложило ввести пошаговую индексацию утильсбора на машины
Индексация такого сбора предусмотрена только на те виды техники, производство которых освоено в России и Белоруссии. Принятие правил не окажет влияния на ее стоимость благодаря мерам государственной поддержки, указывает один из собеседников издания.
Замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов пояснил, что утилизационный сбор не затрагивает те автомобили, которые уже находятся в эксплуатации в России.
«Поэтапная индексация утилизационного сбора рассматривается для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники», – рассказал он.
«Ведомости» в середине мая писали, что комитет Госдумы по промышленности и торговле предложил премьер-министру Михаилу Мишустину проводить ежегодную индексацию утилизационного сбора начиная с 2024 по 2030 г. включительно для всей колесной техники.
Для легковых автомобилей утильсбор следует поднять почти в два раза в 2024 г. – до 556 100 руб. с каждого транспортного средства, следует из материалов, направленных Мишустину. Дальнейшая индексация, по мнению депутатов, должна быть более плавной: до 667 300 руб. в 2025 г. и 800 800 руб. в 2026 г. В конечном счете на 2030 г. размер утильсбора на самую популярную категорию легковых машин должен составить 1,17 млн руб., следует из документа.
Взимание утильсбора в России регламентируется постановлением правительства №1291. Изначально его брали только с импортных машин, но с 2014 г. распространили и на местных производителей. Для автозаводов в России предусмотрены промышленные субсидии, официально не связанные с утильсбором, но фактически его компенсирующие.