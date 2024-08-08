Продажи автомобилей в Китае снижаются четвертый месяц подряд

Такая динамика связана с недостаточно активным восстановлением китайской экономики и снижением потребительского спроса, отмечает агентство. При этом в июле доля электромобилей (полностью электрических или гибридных) от общего количества проданных машин впервые достигла 50,7%, тем самым превысив долю реализованного транспорта с двигателем внутреннего сгорания. Еще три года назад этот показатель составлял всего 7%.