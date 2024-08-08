Продажи автомобилей в Китае снижаются четвертый месяц подряд
В КНР продажи автомобилей сократились в июле на 3,1% в годовом выражении до 1,7 млн. Падение продаж наблюдается уже четвертый месяц подряд, пишет Reuters со ссылкой на данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей.
Такая динамика связана с недостаточно активным восстановлением китайской экономики и снижением потребительского спроса, отмечает агентство. При этом в июле доля электромобилей (полностью электрических или гибридных) от общего количества проданных машин впервые достигла 50,7%, тем самым превысив долю реализованного транспорта с двигателем внутреннего сгорания. Еще три года назад этот показатель составлял всего 7%.
В то же время, пишет агентство, в прошлом месяце Китаю удалось нарастить экспорт автомобилей на 20% в годовом выражении. В июне прирост составил 28% год к году.
В начале июля Европейская комиссия официально ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. Они коснулись трех марок. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%.
В конце июля агентство Bloomberg сообщило, что китайские электромобили заняли 11% европейского рынка по итогам июня. Как отмечает аналитический центр Dataforce, компании КНР смогли с нуля занять десятую часть рынка Евросоюза всего за четыре года.