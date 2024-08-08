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Продажи автомобилей в Китае снижаются четвертый месяц подряд

Ведомости

В КНР продажи автомобилей сократились в июле на 3,1% в годовом выражении до 1,7 млн. Падение продаж наблюдается уже четвертый месяц подряд, пишет Reuters со ссылкой на данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей.

Такая динамика связана с недостаточно активным восстановлением китайской экономики и снижением потребительского спроса, отмечает агентство. При этом в июле доля электромобилей (полностью электрических или гибридных) от общего количества проданных машин впервые достигла 50,7%, тем самым превысив долю реализованного транспорта с двигателем внутреннего сгорания. Еще три года назад этот показатель составлял всего 7%.

В то же время, пишет агентство, в прошлом месяце Китаю удалось нарастить экспорт автомобилей на 20% в годовом выражении. В июне прирост составил 28% год к году.

В начале июля Европейская комиссия официально ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. Они коснулись трех марок. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%.

В конце июля агентство Bloomberg сообщило, что китайские электромобили заняли 11% европейского рынка по итогам июня. Как отмечает аналитический центр Dataforce, компании КНР смогли с нуля занять десятую часть рынка Евросоюза всего за четыре года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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