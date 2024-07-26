Автодилеры просят отложить индексацию утильсбора на 2025 год

Автодилеры просят отложить индексацию утильсбора на 2025 годЭто позволит уточнить параметры его повышения и ввести меры господдержки рынка
Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила Минпромторгу перенести начало цикла индексации утилизационного сбора с этого года на 2025 г. Об этом говорится в письме РоАД от 23 июля на имя главы ведомства Антона Алиханова. Документ есть у «Ведомостей».
До начала индексации утильсбора необходимо определить виды автомобилей, спецтехники и прицепов, которые в России не выпускаются, а также создать механизмы поддержки для автопрома, следует из презентации к письму.
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