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«АвтоВАЗ» начнет выпуск Vesta с отечественной системой курсовой устойчивости

Ведомости

До конца августа «АвтоВАЗ» начнет серийный выпуск автомобилей Lada Vesta с отечественным ESC (Electronic Stability Control, электронный контроль устойчивости) и рядом других опций комфорта и безопасности. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

«АвтоВАЗ» планомерно возвращает в автомобили Lada опции, которые были временно утрачены в связи с усилением санкционного давления. Так, компания успешно завершила подготовку к старту производства Lada Vesta, оснащенной системой стабилизации курсовой устойчивости ESC», – сообщила пресс-служба.

Система курсовой устойчивости ESC обеспечивает поддержание заданной водителем траектории движения автомобиля и улучшает его проходимость. Она включает антиблокировочную систему (ABS), системы распределения тормозных усилий по осям автомобиля (EBD), стабилизации автомобиля в повороте (CSС), контроля рыскания (AYC), противобуксовочную систему, гидравлический помощник торможения (HBA), автоматическое удержание автомобиля на подъеме и спуске (HAS) и включение аварийной сигнализации при экстренном торможении (AHW).

11 июля представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский заявил, что концерн допускает рост цен в августе или сентябре. Ильинский отметил, что повышение цен будет на величину не выше инфляции. По его словам, вероятнее всего, возможная индексация не затронет базовые, «наиболее доступные» версии всех моделей Lada.

В первом полугодии продажи автомобилей Lada увеличились в 1,5 раза. В общей сложности с начала года был продан 217 631 автомобиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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