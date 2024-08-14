«АвтоВАЗ» начнет выпуск Vesta с отечественной системой курсовой устойчивости
«АвтоВАЗ» планомерно возвращает в автомобили Lada опции, которые были временно утрачены в связи с усилением санкционного давления. Так, компания успешно завершила подготовку к старту производства Lada Vesta, оснащенной системой стабилизации курсовой устойчивости ESC», – сообщила пресс-служба.
Система курсовой устойчивости ESC обеспечивает поддержание заданной водителем траектории движения автомобиля и улучшает его проходимость. Она включает антиблокировочную систему (ABS), системы распределения тормозных усилий по осям автомобиля (EBD), стабилизации автомобиля в повороте (CSС), контроля рыскания (AYC), противобуксовочную систему, гидравлический помощник торможения (HBA), автоматическое удержание автомобиля на подъеме и спуске (HAS) и включение аварийной сигнализации при экстренном торможении (AHW).
11 июля представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский заявил, что концерн допускает рост цен в августе или сентябре. Ильинский отметил, что повышение цен будет на величину не выше инфляции. По его словам, вероятнее всего, возможная индексация не затронет базовые, «наиболее доступные» версии всех моделей Lada.
В первом полугодии продажи автомобилей Lada увеличились в 1,5 раза. В общей сложности с начала года был продан 217 631 автомобиль.