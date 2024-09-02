Новым владельцем «Рольфа» стал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев
Новым владельцем дилерского холдинга «Рольф» стал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Об этом сообщается на сайте компании.
В холдинге ожидают, что новый стратегический инвестор позволит компании расширить спектр деятельности, а также сосредоточиться на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов.
«Умар Назарович уже заявил о намерении компании выйти на федеральный уровень, выразив уверенность, что эти изменения станут новым импульсом в развитии и позволят не только сохранить, но и приумножить лидерские позиции», – говорится в пресс-релизе.
Действующие соглашения и обязательства перед партнерами и клиентами продолжат исполняться в полном объеме, заверили в холдинге.
Холдинг «Рольф» был основан в 1991 г. и сейчас является одним из крупнейших российских продавцов автомобилей. По итогам 2022 г. компания заняла первое место в топе автодилеров по объему выручки (234,3 млрд руб.) и второе – по количеству проданных новых машин (25 478 штук). Дилерская сеть «Рольфа» насчитывает 51 шоурум и три мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.
Группой до 22 декабря 2023 г. владела кипрская компания Delance Ltd., которая принадлежит семье основателя «Рольфа» и экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. В 2019 г. в отношении предпринимателя и ряда других топ-менеджеров холдинга возбудили уголовные дела по подозрению в выводе денежных средств за рубеж. В конце декабря 2023 г. президент России Владимир Путин утвердил передачу активов «Рольфа» во временное управление Росимущества. В феврале 2024 г. Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании активов автодилера «Рольф» в пользу государства.