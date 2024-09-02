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Новым владельцем «Рольфа» стал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев

Ведомости

Новым владельцем дилерского холдинга «Рольф» стал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Об этом сообщается на сайте компании.

В холдинге ожидают, что новый стратегический инвестор позволит компании расширить спектр деятельности, а также сосредоточиться на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов.

«Умар Назарович уже заявил о намерении компании выйти на федеральный уровень, выразив уверенность, что эти изменения станут новым импульсом в развитии и позволят не только сохранить, но и приумножить лидерские позиции», – говорится в пресс-релизе.

Действующие соглашения и обязательства перед партнерами и клиентами продолжат исполняться в полном объеме, заверили в холдинге.

Холдинг «Рольф» был основан в 1991 г. и сейчас является одним из крупнейших российских продавцов автомобилей. По итогам 2022 г. компания заняла первое место в топе автодилеров по объему выручки (234,3 млрд руб.) и второе – по количеству проданных новых машин (25 478 штук). Дилерская сеть «Рольфа» насчитывает 51 шоурум и три мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.

Группой до 22 декабря 2023 г. владела кипрская компания Delance Ltd., которая принадлежит семье основателя «Рольфа» и экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. В 2019 г. в отношении предпринимателя и ряда других топ-менеджеров холдинга возбудили уголовные дела по подозрению в выводе денежных средств за рубеж. В конце декабря 2023 г. президент России Владимир Путин утвердил передачу активов «Рольфа» во временное управление Росимущества. В феврале 2024 г. Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании активов автодилера «Рольф» в пользу государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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