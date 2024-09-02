Новым владельцем «Рольфа» стал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев

Группой до 22 декабря 2023 г. владела кипрская компания Delance Ltd., которая принадлежит семье основателя «Рольфа» и экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. В 2019 г. в отношении предпринимателя и ряда других топ-менеджеров холдинга возбудили уголовные дела по подозрению в выводе денежных средств за рубеж. В конце декабря 2023 г. президент России Владимир Путин утвердил передачу активов «Рольфа» во временное управление Росимущества. В феврале 2024 г. Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании активов автодилера «Рольф» в пользу государства.