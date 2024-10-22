Число купленных россиянами автомобилей с пробегом в сентябре снизилось на 5,5%

Среди наиболее востребованных для ввоза машин в сентябре – китайские модели Geely Monjaro, Geely Boyue, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Atlas и Haval M6. В целом на китайские марки за месяц пришлось почти 79% импорта всех новых автомобилей. Затем с большим отрывом следуют Киргизия (7,7%) и Белоруссия (6,4%). Для сравнения: в сентябре прошлого года на машины из КНР приходилось 86% из общего импорта объемом 80 781 единица.