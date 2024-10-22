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Число купленных россиянами автомобилей с пробегом в сентябре снизилось на 5,5%

Ведомости

В сентябре 2024 г. россияне приобрели 529 400 легковых автомобилей с пробегом, что на 5,5% ниже показателя за август этого года, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

По данным агентства, лидерство на вторичном рынке принадлежит отечественной LADA – в сентябре россияне купили 127 500 машин этой марки. Далее следуют японская Toyota, всего было куплено 54 200 автомобилей, и корейские бренды Kia и Hyundai (32 300 и 30 300 шт. соответственно). Замыкает пятерку японский Nissan, россияне приобрели 25 100 машин.

Самой популярной моделью среди подержанных автомобилей восьмой месяц подряд становится седан LADA 2107 (11 800 шт.). На втором месте Kia Rio (11 400 шт.) и Hyundai Solaris (11 000 шт.). Четвертую строчку рейтинга занимает хэтчбек LADA 2114 «Самара-2», россияне приобрели 9900 таких автомобилей. В пятерку лидеров также вошел Ford Focus (9700 шт.).

Продажи подержанных автомобилей в сентябре превысили показатель за аналогичный период прошлого года на 3,9%. В целом за девять месяцев 2024 г. россияне купили 4,38 млн легкового транспорта с пробегом. Это на 1,3% больше, чем за период с января по сентябрь 2023 г.

По данным «Автостат» на 10 октября, в Россию юридическими и физическими лицами в сентябре завезли 104 200 новых легковых машин, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это максимальный месячный показатель за последние 12 лет.

Среди наиболее востребованных для ввоза машин в сентябре – китайские модели Geely Monjaro, Geely Boyue, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Atlas и Haval M6. В целом на китайские марки за месяц пришлось почти 79% импорта всех новых автомобилей. Затем с большим отрывом следуют Киргизия (7,7%) и Белоруссия (6,4%). Для сравнения: в сентябре прошлого года на машины из КНР приходилось 86% из общего импорта объемом 80 781 единица.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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