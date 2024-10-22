В России могут нормировать количество парковок около жилых домов

В сентябре в Москве в пилотном режиме протестировали новый проект столичного правительства – динамический тариф за парковку. По условиям, стоимость стоянки на платной парковке менялась в зависимости от загрузки машиномест. Если на парковке совсем нет машин, оставить на ней транспорт можно бесплатно. Если машин немного, нужно заплатить сумму, которую приложение рассчитает исходя из загруженности. Если же парковка загружена сильно, цена будет стандартной для определенного места. Минимальный тариф на время тестирования составлял 0 руб./час, а максимальный – 380 руб./час на площади Тверская Застава и 600 руб./час на всех остальных стоянках.