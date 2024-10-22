Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

В России могут нормировать количество парковок около жилых домов

Ведомости

В России с 2026 г. могут ввести гибкое нормирование количества машиномест около жилых домов. Об этом сообщается в дорожной карте Минстроя по совершенствованию парковок, пишут «Известия».

В документе обозначены два крупных направления работы: широкое внедрение платных паркингов в регионах и сокращение парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. Авторы дорожной карты предполагают, что это будет способствовать развитию общественного транспорта и снижению автомобилизации.

Минстрой, МВД и Минтранс к декабрю 2025 г. подготовят корректировки в нормативные документы для «гибкого нормирования парковочных мест» рядом с ЖК. К маю 2025 г. МВД должно подготовить изменения в Правила дорожного движения (ПДД), запрещающие стоянку на парковочных местах, предназначенных для зарядки электромобилей. Некоторым видам транспорта также ограничат парковку в жилых зонах. Для управления парковками создадут цифровой реестр парковочных мест, который будет взаимодействовать с другими базами данных. Условия для его создания нужно подготовить к ноябрю 2025 г.

В сентябре в Москве в пилотном режиме протестировали новый проект столичного правительства – динамический тариф за парковку. По условиям, стоимость стоянки на платной парковке менялась в зависимости от загрузки машиномест. Если на парковке совсем нет машин, оставить на ней транспорт можно бесплатно. Если машин немного, нужно заплатить сумму, которую приложение рассчитает исходя из загруженности. Если же парковка загружена сильно, цена будет стандартной для определенного места. Минимальный тариф на время тестирования составлял 0 руб./час, а максимальный – 380 руб./час на площади Тверская Застава и 600 руб./час на всех остальных стоянках.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных