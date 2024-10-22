В России могут нормировать количество парковок около жилых домов
В России с 2026 г. могут ввести гибкое нормирование количества машиномест около жилых домов. Об этом сообщается в дорожной карте Минстроя по совершенствованию парковок, пишут «Известия».
В документе обозначены два крупных направления работы: широкое внедрение платных паркингов в регионах и сокращение парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. Авторы дорожной карты предполагают, что это будет способствовать развитию общественного транспорта и снижению автомобилизации.
Минстрой, МВД и Минтранс к декабрю 2025 г. подготовят корректировки в нормативные документы для «гибкого нормирования парковочных мест» рядом с ЖК. К маю 2025 г. МВД должно подготовить изменения в Правила дорожного движения (ПДД), запрещающие стоянку на парковочных местах, предназначенных для зарядки электромобилей. Некоторым видам транспорта также ограничат парковку в жилых зонах. Для управления парковками создадут цифровой реестр парковочных мест, который будет взаимодействовать с другими базами данных. Условия для его создания нужно подготовить к ноябрю 2025 г.
В сентябре в Москве в пилотном режиме протестировали новый проект столичного правительства – динамический тариф за парковку. По условиям, стоимость стоянки на платной парковке менялась в зависимости от загрузки машиномест. Если на парковке совсем нет машин, оставить на ней транспорт можно бесплатно. Если машин немного, нужно заплатить сумму, которую приложение рассчитает исходя из загруженности. Если же парковка загружена сильно, цена будет стандартной для определенного места. Минимальный тариф на время тестирования составлял 0 руб./час, а максимальный – 380 руб./час на площади Тверская Застава и 600 руб./час на всех остальных стоянках.