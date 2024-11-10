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Китайские автоконцерны открывают производства в Африке для обхода пошлин Запада

Ведомости

Китайские производители электромобилей открывают флагманские магазины и сборочные заводы в Африке, стремясь расширить свое присутствие на континенте и обойти пошлины и другие ограничения на импорт, введенные США и Европой, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на сообщения компаний.

Производители автомобилей BAIC и Zeekr, а также электромобилей премиум-класса Geely объявили о планах выхода на рынок Египта – ключевой страны для компаний, стремящихся выйти на рынки Ближнего Востока и Африки, подчеркивает издание. Ожидается, что к концу следующего года BAIC сможет производить 20 000 электромобилей в год на сборочном заводе, который она планирует реализовать в Египте. Помимо удовлетворения внутреннего спроса завод будет экспортировать продукцию в другие африканские страны и на Ближний Восток.

29 октября Европейская комиссия (ЕК) одобрила введение на пять лет пошлины до 35,3% на импорт в Евросоюз электромобилей из Китая. Согласно решению комиссии, на китайские марки электромобилей BYD, Geely и SAIC будут установлены пошлины 17%, 18,8% и 35,3% соответственно. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали в ходе расследования по госсубсидированию, облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,7%. Пошлина на остальные бренды составила 35,3%.

В начале января The Washington Post (WP) сообщила, что республиканец Дональд Трамп обсуждал с советниками возможность в случае переизбрания на пост президента США ввести пошлины в 60% на импорт из Китая. По данным WP, федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%. На фоне победы Трампа на президентских выборах 5 ноября также снижается стоимость акций немецких автопроизводителей, для которых США оставались приоритетным регионом сбыта продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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