Китайские автоконцерны открывают производства в Африке для обхода пошлин Запада

Производители автомобилей BAIC и Zeekr, а также электромобилей премиум-класса Geely объявили о планах выхода на рынок Египта – ключевой страны для компаний, стремящихся выйти на рынки Ближнего Востока и Африки, подчеркивает издание. Ожидается, что к концу следующего года BAIC сможет производить 20 000 электромобилей в год на сборочном заводе, который она планирует реализовать в Египте. Помимо удовлетворения внутреннего спроса завод будет экспортировать продукцию в другие африканские страны и на Ближний Восток.