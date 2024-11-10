Китайские автоконцерны открывают производства в Африке для обхода пошлин Запада
Китайские производители электромобилей открывают флагманские магазины и сборочные заводы в Африке, стремясь расширить свое присутствие на континенте и обойти пошлины и другие ограничения на импорт, введенные США и Европой, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на сообщения компаний.
Производители автомобилей BAIC и Zeekr, а также электромобилей премиум-класса Geely объявили о планах выхода на рынок Египта – ключевой страны для компаний, стремящихся выйти на рынки Ближнего Востока и Африки, подчеркивает издание. Ожидается, что к концу следующего года BAIC сможет производить 20 000 электромобилей в год на сборочном заводе, который она планирует реализовать в Египте. Помимо удовлетворения внутреннего спроса завод будет экспортировать продукцию в другие африканские страны и на Ближний Восток.
29 октября Европейская комиссия (ЕК) одобрила введение на пять лет пошлины до 35,3% на импорт в Евросоюз электромобилей из Китая. Согласно решению комиссии, на китайские марки электромобилей BYD, Geely и SAIC будут установлены пошлины 17%, 18,8% и 35,3% соответственно. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали в ходе расследования по госсубсидированию, облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,7%. Пошлина на остальные бренды составила 35,3%.
В начале января The Washington Post (WP) сообщила, что республиканец Дональд Трамп обсуждал с советниками возможность в случае переизбрания на пост президента США ввести пошлины в 60% на импорт из Китая. По данным WP, федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%. На фоне победы Трампа на президентских выборах 5 ноября также снижается стоимость акций немецких автопроизводителей, для которых США оставались приоритетным регионом сбыта продукции.