Глава «АвтоВАЗа»: продажи Lada Aura планируется начать в декабре 2024 года

«Вероятно, примем решение о том, что продажи начнутся отдельно по разным регионам. Первые, конечно, это Москва и Санкт-Петербург. А дальше уже по всей стране. В самом начале декабря Aura уже можно будет посмотреть в дилерских центрах Москвы и Петербурга», – сказал Соколов (цитата по ТАСС).