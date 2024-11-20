Глава «АвтоВАЗа»: продажи Lada Aura планируется начать в декабре 2024 года
Первые отгрузки Lada Aura дилерам могут начаться в ноябре – декабре этого года, сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на международном форуме «Транспорт России». Предполагается, что продажи начнутся в декабре 2024 г.
«Вероятно, примем решение о том, что продажи начнутся отдельно по разным регионам. Первые, конечно, это Москва и Санкт-Петербург. А дальше уже по всей стране. В самом начале декабря Aura уже можно будет посмотреть в дилерских центрах Москвы и Петербурга», – сказал Соколов (цитата по ТАСС).
Lada Aura создана на базе Lada Vesta. У автомобиля удлиненный кузов, салон сделан из натуральной кожи. Мощность двигателя машины составляет 122 л. с., объем – 1,8 л. Модель оснащена автоматической коробкой передач и премиальной аудиосистемой. Авто представили в июне 2023 г. на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи. Серийное производство Lada Aura запустил президент Владимир Путин в октябре 2024 г.
В сентябре Соколов сообщил, что Lada Aura будет стоить больше 3 млн руб. Новый седан уже протестировали Путин и министр финансов Антон Силуанов. Глава государства положительно оценил Lada Aura. Силуанов заявил, что новая модель сможет заменить иностранные марки, на которых ездят чиновники.