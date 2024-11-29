На М-4 «Дон» в Ростовской области вводится зимнее снижение скорости
С начала декабря на трассе М-4 «Дон» вводится зимний скоростной режим. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».
«В летний период на некоторых участках автодороги М-4 "Дон" действовал повышенный скоростной режим движения для автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т – 110 км/час. С 1 декабря он будет отменен. Максимальная разрешенная скорость в местах 777-го по 933-й км и с 1091-го по 1119-й км вышеупомянутой трассы составит 90 км/час», – говорится в заявлении.
Мера принята для снижения вероятности возникновения ДТП во время сложных погодных условий. В апреле прежний режим езды будет восстановлен.
Госдума до конца года может принять поправки о росте штрафов за нарушение ПДД. В планах, в том числе, – изменение вилки штрафов за превышение скорости: вместо нынешних 500–5000 руб. – до 750–7500 руб. (ст. 12.9 КоАП), за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – с 500–5000 руб. до 750–7500 руб. (ст. 12.16 КоАП).