На М-4 «Дон» в Ростовской области вводится зимнее снижение скорости

«В летний период на некоторых участках автодороги М-4 "Дон" действовал повышенный скоростной режим движения для автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т – 110 км/час. С 1 декабря он будет отменен. Максимальная разрешенная скорость в местах 777-го по 933-й км и с 1091-го по 1119-й км вышеупомянутой трассы составит 90 км/час», – говорится в заявлении.