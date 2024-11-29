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На М-4 «Дон» в Ростовской области вводится зимнее снижение скорости

Ведомости

С начала декабря на трассе М-4 «Дон» вводится зимний скоростной режим. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

«В летний период на некоторых участках автодороги М-4 "Дон" действовал повышенный скоростной режим движения для автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т – 110 км/час. С 1 декабря он будет отменен. Максимальная разрешенная скорость в местах 777-го по 933-й км и с 1091-го по 1119-й км вышеупомянутой трассы составит 90 км/час», – говорится в заявлении.

Мера принята для снижения вероятности возникновения ДТП во время сложных погодных условий. В апреле прежний режим езды будет восстановлен.

Госдума до конца года может принять поправки о росте штрафов за нарушение ПДД. В планах, в том числе, – изменение вилки штрафов за превышение скорости: вместо нынешних 500–5000 руб. – до 750–7500 руб. (ст. 12.9 КоАП), за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – с 500–5000 руб. до 750–7500 руб. (ст. 12.16 КоАП).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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