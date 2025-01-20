ОСАГО для России и Белоруссии заработает в апреле 2025 года

Госдума приняла закон о распространении действия ОСАГО на Белоруссию 26 ноября 2024 г. Инициатива предусматривает создание единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Правом на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования будут наделяться страховщики с местом постоянного нахождения в России или Белоруссии. Автомобиль также должен быть зарегистрирован на территории Союзного государства.