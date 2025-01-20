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ОСАГО для России и Белоруссии заработает в апреле 2025 года

Ведомости

Общий полис ОСАГО для жителей России и Белоруссии заработает с апреля 2025 г. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Разувана.

«При оформлении ОСАГО с расширением на Белоруссию для легковых авто в среднем придется доплатить чуть более 3000 руб.», – говорится в материале.

Общий ОСАГО имеет смысл приобретать жителям обеих стран, регулярно посещающих страну, пояснила замглавы по продуктам розничного страхования «Югории» Екатерина Суплотова. В Банке России отметили, что в РФ уже сформирована законодательная база для запуска такой системы страхования.

Госдума приняла закон о распространении действия ОСАГО на Белоруссию 26 ноября 2024 г. Инициатива предусматривает создание единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Правом на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования будут наделяться страховщики с местом постоянного нахождения в России или Белоруссии. Автомобиль также должен быть зарегистрирован на территории Союзного государства.

В августе российский премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал расширение действия полиса ОСАГО на Белоруссию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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