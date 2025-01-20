ОСАГО для России и Белоруссии заработает в апреле 2025 года
Общий полис ОСАГО для жителей России и Белоруссии заработает с апреля 2025 г. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Разувана.
«При оформлении ОСАГО с расширением на Белоруссию для легковых авто в среднем придется доплатить чуть более 3000 руб.», – говорится в материале.
Общий ОСАГО имеет смысл приобретать жителям обеих стран, регулярно посещающих страну, пояснила замглавы по продуктам розничного страхования «Югории» Екатерина Суплотова. В Банке России отметили, что в РФ уже сформирована законодательная база для запуска такой системы страхования.
Госдума приняла закон о распространении действия ОСАГО на Белоруссию 26 ноября 2024 г. Инициатива предусматривает создание единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Правом на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования будут наделяться страховщики с местом постоянного нахождения в России или Белоруссии. Автомобиль также должен быть зарегистрирован на территории Союзного государства.
В августе российский премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал расширение действия полиса ОСАГО на Белоруссию.