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На участках трасс «Дон» и «Нева» отменили зимние ограничения скорости

Ведомости

На скоростных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» с 21 апреля отменили ограничения, которые вводились на зимний период. Об этом сообщает госкопания «Автодор» в своем Telegram-канале.

На летний период скоростной режим для легковых и грузовых автомобилей с максимальной массой не более 3,5 т составит 110 км/ч на участке обхода Ефремова с 296 по 322 км в Тульской области и с 706 по 803 км трассы М-4 «Дон».

На участке с 518 по 544 км в обход воронежских населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка разрешенную скорость повысили до 130 км/ч. С аналогичной скоростью можно двигаться и на дороге М-11 «Нева» с 59 км в Московской области до Санкт-Петербурга.

Скоростные ограничения на участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» вводились с начала декабря. Мера была принята для снижения вероятности возникновения ДТП во время сложных погодных условий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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