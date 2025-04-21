На участках трасс «Дон» и «Нева» отменили зимние ограничения скорости
На скоростных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» с 21 апреля отменили ограничения, которые вводились на зимний период. Об этом сообщает госкопания «Автодор» в своем Telegram-канале.
На летний период скоростной режим для легковых и грузовых автомобилей с максимальной массой не более 3,5 т составит 110 км/ч на участке обхода Ефремова с 296 по 322 км в Тульской области и с 706 по 803 км трассы М-4 «Дон».
На участке с 518 по 544 км в обход воронежских населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка разрешенную скорость повысили до 130 км/ч. С аналогичной скоростью можно двигаться и на дороге М-11 «Нева» с 59 км в Московской области до Санкт-Петербурга.
Скоростные ограничения на участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» вводились с начала декабря. Мера была принята для снижения вероятности возникновения ДТП во время сложных погодных условий.