Общие полисы ОСАГО для России и Белоруссии можно будет приобрести с 23 апреля

О том, что общий полис ОСАГО для жителей России и Белоруссии заработает с апреля 2025 г. писали «Известия» в январе. Как поясняла замглавы по продуктам розничного страхования «Югории» Екатерина Суплотова, полис следует приобретать гражданам, регулярно посещающим обе страны.