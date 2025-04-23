Общие полисы ОСАГО для России и Белоруссии можно будет приобрести с 23 апреля
Общий полис ОСАГО для России и Белоруссии заработает с 23 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).
Водители могут заключить договор страхования Союзного государства, представляющий из себя договор ОСАГО с одновременно заключенным дополнительно к нему договором расширения на Белоруссию.
Уточняется, что договор расширения считается действительным при наличии о нем сведений в информационной системе страхования. Он заключается исключительно в электронном виде на сайтах страховщиков: АО «Альфастрахование», АО «ГСК "Югория", АО "Зетта страхование", ООО "СК "Согласие", ПАО СК "Росгосстрах" и др.
О том, что общий полис ОСАГО для жителей России и Белоруссии заработает с апреля 2025 г. писали «Известия» в январе. Как поясняла замглавы по продуктам розничного страхования «Югории» Екатерина Суплотова, полис следует приобретать гражданам, регулярно посещающим обе страны.
Закон о распространении действия ОСАГО на Белоруссию был принят Госдумой в ноябре 2024 г. Инициатива предусматривает создание единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Правом на заключение договора ОСАГО будут наделяться страховщики с местом постоянного нахождения в России или Белоруссии. Автомобиль также должен быть зарегистрирован на территории Союзного государства.