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Общие полисы ОСАГО для России и Белоруссии можно будет приобрести с 23 апреля

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Общий полис ОСАГО для России и Белоруссии заработает с 23 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Водители могут заключить договор страхования Союзного государства, представляющий из себя договор ОСАГО с одновременно заключенным дополнительно к нему договором расширения на Белоруссию.

Уточняется, что договор расширения считается действительным при наличии о нем сведений в информационной системе страхования. Он заключается исключительно в электронном виде на сайтах страховщиков: АО «Альфастрахование», АО «ГСК "Югория", АО "Зетта страхование", ООО "СК "Согласие", ПАО СК "Росгосстрах" и др.

О том, что общий полис ОСАГО для жителей России и Белоруссии заработает с апреля 2025 г. писали «Известия» в январе. Как поясняла замглавы по продуктам розничного страхования «Югории» Екатерина Суплотова, полис следует приобретать гражданам, регулярно посещающим обе страны.

Закон о распространении действия ОСАГО на Белоруссию был принят Госдумой в ноябре 2024 г. Инициатива предусматривает создание единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Правом на заключение договора ОСАГО будут наделяться страховщики с местом постоянного нахождения в России или Белоруссии. Автомобиль также должен быть зарегистрирован на территории Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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