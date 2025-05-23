Nissan может продать штаб-квартиру для покрытия расходов реструктуризации
До этого Nissan объявила о намерении сократить количество заводов с 17 до 10 по всему миру. Также компания рассматривает возможность снижения объемов производства в Японии. Эти шаги являются частью стратегии по повышению эффективности бизнеса на фоне ухудшающихся финансовых показателей.
«По данным местного агентства недвижимости, стоимость штаб-квартиры оценивается в 100 млрд йен (около $698 млн)», –поясняет издание.
12 мая появились сообщения о том, что Nissan может уволить 20 000 сотрудников. Пояснялось, что штат сократится на 15% в рамках реструктуризации бизнеса.
В ноябре 2024 г. компания уже заявляла о сокращении 9000 рабочих мест из-за ухудшения финансовых результатов. Однако, отмечалось, что объем продаж снизился сильнее, чем ожидалось, что вынудило руководство Nissan пойти на более радикальные меры.