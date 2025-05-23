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Nissan может продать штаб-квартиру для покрытия расходов реструктуризации

Ведомости

Японский автопроизводитель Nissan Motor изучает возможность продажи своей штаб-квартиры в Иокогаме. Это решение связано с необходимостью покрытия расходов на масштабную реструктуризацию компании, сообщает издание Nikkei.

До этого Nissan объявила о намерении сократить количество заводов с 17 до 10 по всему миру. Также компания рассматривает возможность снижения объемов производства в Японии. Эти шаги являются частью стратегии по повышению эффективности бизнеса на фоне ухудшающихся финансовых показателей.

«По данным местного агентства недвижимости, стоимость штаб-квартиры оценивается в 100 млрд йен (около $698 млн)», –поясняет издание.

12 мая появились сообщения о том, что Nissan может уволить 20 000 сотрудников. Пояснялось, что штат сократится на 15% в рамках реструктуризации бизнеса.

В ноябре 2024 г. компания уже заявляла о сокращении 9000 рабочих мест из-за ухудшения финансовых результатов. Однако, отмечалось, что объем продаж снизился сильнее, чем ожидалось, что вынудило руководство Nissan пойти на более радикальные меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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