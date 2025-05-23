Nissan может продать штаб-квартиру для покрытия расходов реструктуризации

До этого Nissan объявила о намерении сократить количество заводов с 17 до 10 по всему миру. Также компания рассматривает возможность снижения объемов производства в Японии. Эти шаги являются частью стратегии по повышению эффективности бизнеса на фоне ухудшающихся финансовых показателей.