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«АвтоВАЗ»: продажи легковых автомобилей в РФ сократятся на четверть в 2025 году

Ведомости

Продажи легковых автомобилей в России по итогам этого года снизятся примерно на четверть по отношению к 2024 г. Об этом сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью «России 24».

«Мы прогнозируем, что рынок продаж легковых автомобилей будет в пределах 1,1 млн, вместе с легкими коммерческими автомобилями – может быть, 1,2 млн», – заявил он.

9 июня «Ведомости» писали о падении продаж электромобилей почти в три раза в 2025 г. Большая часть продаж за пять месяцев пришлась на китайский Zeekr, поступающий в страну альтернативным импортом.

Всего за отчетный период был продан 1191 электрокар этой марки – в 3,4 раза меньше, чем в 2024 г. На втором месте – российский Evolute (374 автомобиля, падение на 48%), на третьем – Avatr (318 шт., снижение на 15%), на четвертом – Ora бренда Great Wall с результатом 218 электромобилей (рост в 2,4 раза). Замыкает пятерку лидеров «Москвич», который продал 217 машин (снижение в три раза).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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