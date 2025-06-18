«АвтоВАЗ»: продажи легковых автомобилей в РФ сократятся на четверть в 2025 году

Всего за отчетный период был продан 1191 электрокар этой марки – в 3,4 раза меньше, чем в 2024 г. На втором месте – российский Evolute (374 автомобиля, падение на 48%), на третьем – Avatr (318 шт., снижение на 15%), на четвертом – Ora бренда Great Wall с результатом 218 электромобилей (рост в 2,4 раза). Замыкает пятерку лидеров «Москвич», который продал 217 машин (снижение в три раза).