Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus
Заявка была подана 17 февраля, в ней не указан правообладатель. Тем не менее в контактной информации к заявке указан адрес из Тольятти, расположенный рядом с научно-техническим центром «АвтоВАЗа». Регистрация товарного знака Lada Yarus будет действовать до 2035 г.
22 апреля покинувшая российский рынок южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в Роспатенте как минимум четыре товарных знака. Из документов следует, что теперь автопроизводитель может выпускать автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи и продавать их в России. Роспатент также одобрил заявки, в которых фигурируют колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для авто.
С начала года Роспатент зарегистрировал уже минимум шесть товарных знаков автомобильной марки Kia. Последние три заявки были одобрены 16 апреля. Согласно документам, Kia сможет проектировать автомобильные заводы в России, оказывать услуги по дизайну машин, производить и реализовывать автомобили, технические масла и смазочные материалы.