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Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus

Ведомости

Торговый знак Lada Yarus прошел государственную регистрацию. Об этом свидетельствуют данные в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), пишет РБК.

Заявка была подана 17 февраля, в ней не указан правообладатель. Тем не менее в контактной информации к заявке указан адрес из Тольятти, расположенный рядом с научно-техническим центром «АвтоВАЗа». Регистрация товарного знака Lada Yarus будет действовать до 2035 г.

22 апреля покинувшая российский рынок южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в Роспатенте как минимум четыре товарных знака. Из документов следует, что теперь автопроизводитель может выпускать автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи и продавать их в России. Роспатент также одобрил заявки, в которых фигурируют колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для авто.

С начала года Роспатент зарегистрировал уже минимум шесть товарных знаков автомобильной марки Kia. Последние три заявки были одобрены 16 апреля. Согласно документам, Kia сможет проектировать автомобильные заводы в России, оказывать услуги по дизайну машин, производить и реализовывать автомобили, технические масла и смазочные материалы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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