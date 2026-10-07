Продажи Mazda в России за девять месяцев выросли на 512%

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что за девять месяцев автомобильный рынок России вырос на 4,98% год к году, общие продажи за это время составили 967 996 штук. В сентябре объем рынка составил 126 542 автомобиля, что на 0,01% больше, чем в этом месяце в 2025 г. В структуре продаж отмечается рост спроса на электромобили.