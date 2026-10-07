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Продажи Mazda в России за девять месяцев выросли на 512%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

За первые девять месяцев на российский учет встало 21 218 новых автомобилей Mazda, что на 512% больше, чем в январе – сентябре прошлого года. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Более 90% спроса пришлось на кроссовер Mazda CX-5. Россияне поставили на учет 19 631 такой автомобиль. Успех популярности этой модели обеспечен доступной ценой, которая формируется за счет льготного утиля и китайской сборки, объяснил Целиков.

Все автомобили Mazda поставляются в Россию по схемам альтернативного импорта. Официально Mazda в Россию автомобили не завозит. Тем не менее существует поддержка сервисной сети и поставка запчастей, рассказал глава «Автостата».

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что за девять месяцев автомобильный рынок России вырос на 4,98% год к году, общие продажи за это время составили 967 996 штук. В сентябре объем рынка составил 126 542 автомобиля, что на 0,01% больше, чем в этом месяце в 2025 г. В структуре продаж отмечается рост спроса на электромобили. 

Целиков сообщал в сентябре, что за восемь месяцев 2026 г. импорт подержанных автомобилей из Китая вырос на 98%. В Россию из Китая перевезли 38 000 автомобилей.

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