ТЭК

Нефтетрейдер Gunvor думает о продаже

Крупнейший когда-то торговец российской нефтью обсуждает такую возможность с конкурентами – WSJ
Дневной оборот в торговле нефтью и нефтепродуктами у Gunvor, совладельцем которого до введения американских санкций был Геннадий Тимченко, – 2,5 млн баррелей
Дневной оборот в торговле нефтью и нефтепродуктами у Gunvor, совладельцем которого до введения американских санкций был Геннадий Тимченко, – 2,5 млн баррелей
Alexander Demianchuk / REUTERS

Один из крупнейших мировых нефтетрейдеров - Gunvor Group - консультировался с конкурентами по поводу возможной продажи; об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией. По их словам, потенциальная сделка, предполагающая продажу всей компании, обсуждалась по крайней мере с двумя конкурирующими трейдерами. Результаты этих переговоров неизвестны, отмечает газета.

Генеральный директор и мажоритарный акционер Gunvor Торнбьорн Торнквист заявил газете, что «в данный момент» у компании нет планов по продаже. «В обозримом будущем я собираюсь оставаться доминирующим акционером группы», – написал он в электронном письме в ответ на запрос WSJ.

Человек, знакомый с ситуацией в компании, сказал газете, что Gunvor неоднократно получал предложения продать долю или всю компанию.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике