Нефтетрейдер Gunvor думает о продаже

Дневной оборот в торговле нефтью и нефтепродуктами у Gunvor, совладельцем которого до введения американских санкций был Геннадий Тимченко, – 2,5 млн баррелей

Один из крупнейших мировых нефтетрейдеров - Gunvor Group - консультировался с конкурентами по поводу возможной продажи; об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией. По их словам, потенциальная сделка, предполагающая продажу всей компании, обсуждалась по крайней мере с двумя конкурирующими трейдерами. Результаты этих переговоров неизвестны, отмечает газета.

Генеральный директор и мажоритарный акционер Gunvor Торнбьорн Торнквист заявил газете, что «в данный момент» у компании нет планов по продаже. «В обозримом будущем я собираюсь оставаться доминирующим акционером группы», – написал он в электронном письме в ответ на запрос WSJ.

Человек, знакомый с ситуацией в компании, сказал газете, что Gunvor неоднократно получал предложения продать долю или всю компанию.