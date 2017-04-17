«Интер РАО» может лишиться контракта в Эквадоре

«Интер РАО» может лишиться еще одного международного контракта. Ее «дочка» «Интер РАО – экспорт» получила уведомление от государственной Corporacion Electrica del Ecuador (Celec) о намерении расторгнуть контракт на поставки оборудования для комплекса ГЭС Toachi-Pilaton и ТЭС Termogas Machala, рассказал «Ведомостям» представитель российской компании. «Интер РАО – экспорт» с претензиями не согласен, подчеркнул он. Запрос, направленный в Celec, остался без ответа.

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