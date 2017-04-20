Стартап по доставке продуктовых наборов «Партия еды» привлек 60 млн руб

Новыми инвесторами «Партии еды» стали Владимир Черкашин и Сергей Алешин, совладельцы группы компаний «Санекст.про» (системы отопления и водоснабжения), сообщила «Партия еды». Черкашин с января 2017 г. также стал управляющим партнером «Партии еды». Общая сумма сделки составила около 60 млн руб., в ней принял участие также и первый соинвестор «Партии еды», основатель и совладелец девелоперского холдинга RBI Эдуард Тиктинский. Доли партнеров в инвестициях не раскрываются.

Полученные средства компания направит на развитие собственной ERP-системы и доработку продукта, а также на маркетинг, говорится в сообщении.

«Партию еды» основал в августе 2014 г. Михаил Перегудов, на первом этапе инвестиции в проект, по его словам, составили менее 10 млн руб. Сервис предлагает клиентам заказать на сайте коробку с продуктами на пять ужинов для двоих, которые можно самостоятельно приготовить, используя предложенные рецепты. Стоимость набора составляет от 2695 руб. В 2015 г. 40% проекта приобрел Эдуард Тиктинский. По данным «СПАРК-Интерфакса», Тиктинскому принадлежит 35% ООО «Партия еды», по 20% - у Елены Кривоносовой и Михаила Перегудова, по 12,5% - у Сергея Алешина и Владимира Черкашина.

В феврале 2017 г. компания доставила более 50 000 ужинов клиентам в Москве и Петербурге, из них более 70% - в столице, сообщает пресс-служба «Партии еды». Выручка компании – более 15 млн руб. в месяц.

«С момента основания компания растет как минимум в два раза год к году. При этом рынок доставки продуктов в России, да и в мире, только зарождается. Учитывая это, в ближайшие несколько лет мы планируем расти еще быстрее», - приводятся в сообщении компании слова ее основателя Михаила Перегудова.

В феврале 2017 г. «Партия еды» запустила в Петербурге производственный хаб общей площадью более 1000 кв. м, который включает в себя пищевое производство, склады, офис и собственную лабораторию-кухню. Общая мощность нового производства способна обеспечить пятикратный рост объема заказов, сообщает представитель компании.

Более 70% российского рынка продуктовых наборов, емкость которого в 2016 г. приблизилась к 1 млрд руб., сконцентрировано в Московском регионе (преимущественно в Москве), около 20% приходится на Петербург и менее 10% – на остальные города-миллионники, оценивает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, снижение реальных доходов населения в сочетании с развитием онлайн-продаж и повышением качества кулинарной продукции, которую предлагают сети супермаркетов («Азбука вкуса», «Виктория», «Перекресток», «Лента») и гипермаркетов («Гиперглобус», «Лента»), привели к тому, что в 2017 г. темпы роста рынка продуктовых наборов значительно замедлятся и, вероятнее всего, не превысят 20-25%. В 2018 г. замедление продолжится и темпы роста будут близки к 15%, в то время как онлайн-продажи кулинарной продукции, производимой в супермаркетах, более чем удвоятся и в последующие годы этот сегмент будет расти в денежном выражении существенно быстрее, чем продуктовых наборов, считает Бурмистров. «Партию еды» он оценивает не более чем в 100 млн руб. без учета долга. По данным «Infoline-аналитики», она входит в тройку лидеров на рынке продуктовых наборов (первое место занимает компания «Дома вкуснее», второе - «Шефмаркет»).