Bosch und Siemens Hausgeraete увеличила экспорт холодильников и стиральных машин из России на 47%

Объем производства на заводах «БСХ Россия», российской «дочки» немецкой группы Bosch und Siemens Hausgeraete, в Петербурге вырос в 2016 г. на 16%, заявил руководитель производственного комплекса БСХ Хакана Мандалы. Два завода в Петербурге выпускают холодильники и стиральные машины под марками Bosch и Siemens. Совокупная мощность заводов – 1 млн единиц техники в год, в ближайшие годы она вырастет до 1,2 млн, говорит Мандалы.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров