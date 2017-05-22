Bosch und Siemens Hausgeraete увеличила экспорт холодильников и стиральных машин из России на 47%

Bosch und Siemens Hausgeraete (BSH) увеличила экспорт холодильников и стиральных машин из России на 47%
Е. Егоров / Ведомости
Объем производства на заводах «БСХ Россия», российской «дочки» немецкой группы Bosch und Siemens Hausgeraete, в Петербурге вырос в 2016 г. на 16%, заявил руководитель производственного комплекса БСХ Хакана Мандалы. Два завода в Петербурге выпускают холодильники и стиральные машины под марками Bosch и Siemens. Совокупная мощность заводов – 1 млн единиц техники в год, в ближайшие годы она вырастет до 1,2 млн, говорит Мандалы.