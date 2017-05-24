«Роснефть» потратит сотни миллиардов на трубы

На покупку труб в ближайшие пять лет «Роснефть» может потратить до 360 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

В понедельник, 22 мая, стали известны победители тендера «Роснефти» на поставку в 2017–2019 гг. 1,8 млн т труб, следует из материалов сайта zakupki.gov.ru. Торги длились с декабря 2016 г. Сумма сделки снизилась с первоначальных 180 млрд руб. на 31,3% до 123,9 млрд. Крупнейшие лоты выиграли Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского и «Газпромтрубинвест» («Газпром»). Трубы будут использоваться для развития Ванкорского, Самотлорского и Сузунского месторождений, следует из условий закупки.

Условия второго тендера на общую сумму 238,9 млрд руб. для закупки на 2020–2022 гг. были опубликованы в конце апреля. Заявки принимаются до 13 июля 2017 г., говорится на zakupki.gov.ru. Точное количество труб не указано. Они потребуются для развития Ванкорского и Самотлорского месторождений, а также «Грознефтегаза».

Таким образом, на покупку труб в ближайшие пять лет «Роснефть» может потратить до 360 млрд руб. А если компании удастся и на вторых торгах добиться дисконта в 30%, то затраты упадут до 290 млрд руб.

Это будут первые долгосрочные контракты «Роснефти» на поставку труб, до этого компания заключала договоры максимум на год, констатирует аналитик специализирующейся на анализе госзакупок компании IST-Budget Ян Хельм. За три последних года закупки труб «Роснефтью» не превышали 40 млрд руб. по одному тендеру. Кроме того, впервые в контрактах «Роснефти» будет использоваться формула цены.

«Роснефть» рассматривает возможность заключения долгосрочных контрактов с производителями насосно-компрессорных, обсадных и труб общего назначения на основе формульного ценообразования, подтверждает представитель госкомпании. Это, по его словам, приведет к повышению эффективности производства и поставок, а также позволит обеспечить прозрачное ценообразование, долгосрочное планирование, своевременность и надежность поставок продукции.

Возможность заключения контрактов с формульным ценообразованием подтвердили представители ТМК и ОМК. На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2017 г. «Роснефть» может подписать несколько долгосрочных контрактов с трубниками, рассказали «Ведомостям» сотрудники ряда трубных компаний.

Многолетние контракты на поставку труб – нормальная практика, говорит менеджер одной из трубных компаний. В отличие от контрактов на год или полгода контракты на более длительный срок всегда требуют пересмотра цены, поясняет еще один трубник. Это помогает производителям оперативно реагировать на изменение цен на сырье, контролировать затраты, а для потребителя дает возможность получить скидку. Как часто трубники и «Роснефть» будут пересматривать цены по формуле и какие конкретно параметры она учитывает, не известно. Представители трубных компаний и «Роснефти» это не раскрывают, в документах закупки это не указано.

Сейчас с трубниками по формуле цены и длительным контрактам работает «Газпром». Он заключает контракты на поставку труб большого диаметра на несколько лет вперед, а цену пересматривает раз в полгода. «Газпром» и трубники пришли к такому подходу не сразу. Спустя год после того, как «Газпром» начал закупать трубы напрямую у заводов-производителей (2013 г.), случился кризис, и курс рубля к доллару упал. Это привело к тому, что себестоимость стали для трубников выросла, а закупочные цены труб для «Газпрома» остались прежними. В итоге трубники и «Газпром» договорились пересматривать цены на продукцию раз в квартал. Когда курс рубля стабилизировался, они вернулись к пересмотру цен раз в полгода.