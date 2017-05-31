Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Голещихин перешел в Tele2
Директором «Tele2 ритейла» назначен Денис Голещихин
Он семь лет руководил Северо-Западным филиалом «Евросети»
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Денис Голещихин назначен новым директором подразделения «Tele2 ритейл»
Денис Голещихин назначен новым директором подразделения «Tele2 ритейл», сообщил представитель Tele2 Russia Константин Прокшин. Назначение состоялось 22 мая, уточнил он. По его словам, Голещихин подчиняется Игорю Майстренко, директору по продажам и развитию массового сегмента Tele2.
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