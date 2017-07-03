Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Московские рестораны оценят европейские критики

Конкурент гида Michelin по ресторанам появится в России

Первый выпуск Gault & Millau выйдет в ноябре

Французский гид по ресторанам и отелям Gault & Millau приходит в Россию – первый выпуск ежегодного издания появится в ноябре 2017 г., говорится в сообщении путеводителя.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике