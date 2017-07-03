Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Московские рестораны оценят европейские критики
Конкурент гида Michelin по ресторанам появится в России
Первый выпуск Gault & Millau выйдет в ноябре
- Александр Губский,
- Алина Дидковская
- / Ведомости
Первое российское издание будет включать 200–250 ресторанов Москвы с оценкой не менее 11 из 20 баллов, а также 25 отелей «с изысканной кухней»
White Rabbit
Французский гид по ресторанам и отелям Gault & Millau приходит в Россию – первый выпуск ежегодного издания появится в ноябре 2017 г., говорится в сообщении путеводителя.
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