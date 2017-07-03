Disney откроет в России магазины игрушек

Всего до конца года заработают шесть магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи

Открытие магазинов «Disney Игрушки» — важная веха для всего российского ритейла Jordan Strauss/Invision for Disney Store/AP

Первый магазин «Disney Игрушки» откроется осенью в Москве, следует из совместного сообщения медиакорпорации Disney и ее российского партнера – компании Ideas4Retail, которая и будет развивать проект. Соответствующее соглашение стороны подписали в конце июня, уточняется в их заявлении. Где именно расположится магазин, представитель Ideas4Retail не уточнил.

Всего до конца 2017 г. заработают еще четыре магазина «Disney Игрушки» в Москве, а также по одному в Петербурге и Сочи. Их площадь составит от 200 до 600 кв. м, они будут расположены в торговых центрах, отмечается в сообщении. Большую часть ассортимента составят игрушки и другая сувенирная продукция.

Первый магазин Disney открылся в 1987 г. в США. Сейчас у компании более 600 магазинов по всему миру. В некоторых странах также работают онлайн-магазины. Disney, по собственным данным, является лицензиаром номер 1 в России: ежегодно здесь выпускается около 15 000 товаров с использованием героев Disney, MARVEL и «Звёздные войны». У Disney более 300 партнеров-лицензиатов по всему миру, из них 130 - российские компании.

Совладельцы Ideas4Retail – миллиардер Александр Мамут и его партнер Евгений Бутман. Компания по франшизе развивает в России магазины игрушек Imaginarium и Hamleys. Именно Hamleys World является якорным арендатором в Центральном детском магазине на Лубянке, а также крупнейшим в Европе магазином детских товаров, по данным Ideas4Retail; его площадь — 6750 кв. м.

«Открытие магазинов «Disney Игрушки» — важная веха для всего российского ритейла, на отечественный рынок уже давно не выходили такие значимые проекты», – процитирован в сообщении Бутман.