Статья опубликована в № 4359 от 10.07.2017 под заголовком: «Газпром» сдал 2% акций
«Газпром» продал в репо 2,1% акций
Деньги – около 60 млрд руб. – могли понадобиться на масштабные инвестпроекты компании
- Артур Топорков
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Государство напрямую и через «Роснефтегаз» с «Росгазификацией» контролирует 50,23% акций «Газпрома»
Евгений Разумный / Ведомости
О сделке в минувшую пятницу, 7 июля, сообщил «Газпром». 2,1% акций в виде американских депозитарных расписок (ADR) было продано по договору репо АО «Газпром газораспределение» сторонней структуре. Ее название не сообщается. Стоимость пакета оценивается приблизительно в 61,7 млрд руб. Сделка состоялась 30 июня. «Газпром» сообщает, что «сделка связана с оптимизацией денежного потока группы «Газпром». «Газпром газораспределение» вернет себе бумаги не позднее 1 ноября 2018 г.
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