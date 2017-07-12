«Ростех» делает деньги из воздуха

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Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов может быть доволен – госкорпорация из ничего заработает почти $300 млн Алексей Филиппов / РИА Новости

Крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс» намерена увеличить долю в проекте освоения месторождения Сухой Лог в Иркутской области с 74,9 до 100%, сообщила компания. Владелец лицензии на месторождение – ООО «СЛ золото». Структура «Ростеха» – «РТ развитие бизнеса» в обмен на 25,1% долей этой компании в течение пяти лет сможет получить акции самого «Полюса».

«Полюс» – крупнейшая золотодобывающая компания России, входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира.

В январе «СЛ золото» выиграло аукцион на право разработки Сухого Лога. В торгах могли участвовать только компании, в которых государству прямо или косвенно принадлежит не менее 25%. «Ростеху» в ООО принадлежало 49%. Но еще в декабре 2016 г. «дочка» «Полюса» – «Полюс-Красноярск» – заключила с «РТ развитие бизнеса» серию опционов, чтобы увеличить долю в «СЛ золоте» на 23,9% за $139 млн до 2022 г.