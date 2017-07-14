Промышленность
Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: У «Мечела» новый долг

«Мечел» должен выплатить РЭМЗу 12,7 млрд рублей

Суд удовлетворил иск завода и его владельца к компании о невыгодных контрактах

В четверг, 13 июля, Арбитражный суд Ростовской области обязал «Мечел», его структуры «Мечел-сталь», «Мечел-майнинг», НК «Инвест» и бывшего генерального директора Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ) Геннадия Сомова выплатить заводу ущерб в 12,7 млрд руб., причиненный предприятию в период управления «Мечелом» (с 2009 по 2014 г.), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда. Решение суда принято на основании экспертизы финансовых документов.

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