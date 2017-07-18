Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Новая морская держава
Китай скупает порты по всему миру
За прошедший год Китай купил или инвестировал в девять портов, вдвое – до $20 млрд – увеличив вложения
- Джеймс Кинг
- / Financial Times
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Самые серьезные суммы предназначены для четырех проектов в Малайзии
Zulkarnain / Zuma / TASS
В стремлении стать морской державой Китай активно вкладывает средства в порты в других странах. За прошедший год по июнь китайские компании объявили о покупке либо инвестициях в девять портов на общую сумму $20,1 млрд, показало исследование лондонского инвестбанка Grisons Peak. Кроме того, ведутся переговоры о вложениях в ряд других портов; суммы по этим проектам не назывались. Годом ранее, по подсчетам Financial Times, инвестиции Китая в проекты, связанные с иностранными портами, составили $9,97 млрд.
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