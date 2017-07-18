Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Левицкий ушел из разведки
Левицкий продал долю в IGSS
Четверть пакета досталась бывшему топ-менеджеру «ФК Открытие» Сергею Гилеву, он верит в потенциал IGSS
- Виталий Петлевой
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Собеседник, знакомый с Левицким, сообщил, что тот продал компанию из-за высокой долговой нагрузки
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Левицкий, основатель и владелец 25,83% акций нефтесервисной IG Seismic Services (IGSS), продал свою долю компании Flaytrue Limited, которая принадлежит гендиректору и основателю управляющей компании «Инверсия» Сергею Гилеву, следует из раскрытия IGSS на Лондонской фондовой бирже (LSE). Причина продажи и сумма сделки в сообщении не уточняются, представитель «Инверсии» сумму назвать отказался, сказав, что «сделка рыночная». С Левицким связаться не удалось, представитель IGSS не ответил на вопросы «Ведомостей».
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