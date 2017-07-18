Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Cash & Carry для ресторанов
Selgros хочет купить долю в крупном поставщике в кафе и рестораны
Компания подала заявку в Федеральную антимонопольную службу
- Наталья Ищенко,
- Екатерина Бурлакова
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В России у Selgros Cash & Carry работает девять торговых центров
Сергей Николаев / Ведомости
Сеть торговых центров Selgros Cash & Carry в России хочет приобрести долю в одном из лидеров рынка поставок продуктов в кафе и рестораны – торговом доме «Глобал фудс». Соответствующее ходатайство головная компания Selgros, «Трансгурме бетайлигунгс ГмбХ», подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщила последняя. Какую именно долю в «Глобал фудс» может получить «Трансгурме бетайлигунгс», ФАС не раскрыла.
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