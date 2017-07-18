Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Cash & Carry для ресторанов

Selgros хочет купить долю в крупном поставщике в кафе и рестораны

Компания подала заявку в Федеральную антимонопольную службу

Сеть торговых центров Selgros Cash & Carry в России хочет приобрести долю в одном из лидеров рынка поставок продуктов в кафе и рестораны – торговом доме «Глобал фудс». Соответствующее ходатайство головная компания Selgros, «Трансгурме бетайлигунгс ГмбХ», подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщила последняя. Какую именно долю в «Глобал фудс» может получить «Трансгурме бетайлигунгс», ФАС не раскрыла.

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