Агропром
Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Теплицы японских сортов

Mitsui & Co. может принять участие в крупном тепличном проекте Подмосковья

Это позволит вывести на российский рынок экзотическую продукцию

Группа компаний «Виктория эстейт» подписала меморандум о взаимопонимании c японскими компаниями Mitsui и JFE Engineering об участии в третьей очереди подмосковного тепличного проекта «Агрокомплекс «Иванисово», сообщил «Ведомостям» заместитель гендиректора «Виктории эстейт» Вахтанг Сагарейшвили и подтвердил представитель «Мицуи энд Ко. Москоу». Представитель JFE на вопросы не ответил.

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