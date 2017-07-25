Ryanair хочет купить Alitalia

Известный своим умением сокращать расходы лоукостер Ryanair может приобрести Alitalia, которая из-за неспособности сделать это обанкротилась второй раз менее чем за 10 лет Tiziana FABI / AFP

Ирландская Ryanair, крупнейший европейский лоукостер, подтвердила, что направила не имеющую обязательной силы заявку на покупку Alitalia, в которой 2 мая было введено внешнее управление.

Финансовый директор Ryanair Нил Сорахан отказался раскрыть детали предложения, сказав лишь, что компания считает правильным участвовать в процессе продажи Alitalia. «Мы крупнейший перевозчик в Италии… поэтому очень серьезно относимся ко всему, что с ней связано», – заявил он.

Позднее гендиректор Ryanair Майкл О’Лири во время телеконференции по результатам публикации квартальной отчетности озвучил условия, на которых Ryanair готова пойти на сделку, – если Alitalia будет реструктурирована, а влияние правительства Италии на деятельность компании сведено к нулю.

«Мы всерьез даем понять, что у нас есть интерес к Alitalia, – заявил О’Лири. – Но этот интерес есть только в том случае, если будет серьезная реструктуризация, чтобы ее можно было рассматривать как [компанию], работающую на прибыльной основе». Также «не должно быть вмешательства итальянского правительства», добавил он.

В июне О’Лири говорил, что если Ryanair решит инвестировать в Alitalia, то захочет получить контрольный пакет. Однако тогда он также дал понять, что ирландский авиаперевозчик скорее заинтересован в сотрудничестве с итальянским, а не в его покупке.

Проблемы прибыли не помеха Ryanair стала очередной европейской авиакомпанией, предупредившей о непростой ситуации в секторе, поскольку тарифы на перевозки останутся под давлением в период до конца года. Также сохраняется неопределенность по поводу Brexit, Ryanair хотела бы ее снять до сентября 2018 г., чтобы нормально составлять расписание. Несмотря на сложности чистая прибыль Ryanair в прошедшем квартале выросла на 55% до 397 млн евро, выручка – на 13% до 1,91 млрд евро.

Необязательные предложения Alitalia направили также Etihad, уже владеющая крупной долей в итальянской компании, и easyJet, сказали Financial Times люди, знакомые с ходом процесса. Подано около 10 заявок, сказал источник агентству Reuters.

Сейчас идет предварительный сбор заявок. Процесс продажи начнется не раньше, чем три чрезвычайных комиссара (внешних управляющих) объявят о начале торгов, что должно произойти в ближайшие недели. Окончательные предложения ожидаются не раньше конца октября. В последние недели инвестбанк Rothschild, консультирующий Alitalia, раскрыл ее потенциальным покупателям финансовые показатели компании, в основном для того, чтобы определить тип возможной сделки – будет ли это полная или частичная продажа, сообщает FT.

Участвовать в финальной стадии сможет любая компания, даже не присылавшая предварительных заявок на первом этапе, сказал газете осведомленный источник.

Alitalia обанкротилась второй раз менее чем за десятилетие. Правительство Италии, в этом году предоставившее ей 600 млн евро финансовой помощи, отказалось от национализации авиакомпании. Однако в зависимости от результатов торгов оно может решить сохранить долю в Alitalia.

Италия и Германия – быстрорастущие рынки для Ryanair, но в случае с Alitalia менеджмент ирландской авиакомпании хочет увидеть серьезные реформы, чтобы участвовать в реструктуризации, отмечает аналитик UBS Джэррод Касл. «Мы оцениваем вероятность участия Ryanair [в капитале] Alitalia как низкую, – написал он в отчете. – В случае с немецким рынком О’Лири продолжает видеть возможность для консолидации, которая будет выгодна для Ryanair».