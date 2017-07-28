Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: BAT экспортирует пар

BAT начала с России выпуск сигарет для устройства нагревания табака

Табачные компании делают ставку на новые продукты

Табачная компания British American Tobacco (BAT) производит сигареты для устройства нагревания табака glo в России, следует из отчета компании за январь – июнь 2017 г. Такая продукция выглядит как обрезанные сигареты. BAT вела переговоры о расширении фабрики с администрацией Санкт-Петербурга еще год назад, знают два чиновника в администрации города.

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