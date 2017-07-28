Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: BAT экспортирует пар
BAT начала с России выпуск сигарет для устройства нагревания табака
Табачные компании делают ставку на новые продукты
- Анастасия Иванова
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Стики производятся на фабрике в Санкт-Петербурге, сказала представитель «БАТ-Россия» Яна Гуськова
А. Махонин / Ведомости
Табачная компания British American Tobacco (BAT) производит сигареты для устройства нагревания табака glo в России, следует из отчета компании за январь – июнь 2017 г. Такая продукция выглядит как обрезанные сигареты. BAT вела переговоры о расширении фабрики с администрацией Санкт-Петербурга еще год назад, знают два чиновника в администрации города.
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