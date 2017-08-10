Транспорт
Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Вагоны долгов

Крупная лизинговая компания Brunswick Rail на грани банкротства

Она ведет переговоры о реструктуризации $600 млн долга

Лизинговая компания Brunswick Rail, которая до 2016 г. была лидером российского рынка, оказалась на грани банкротства. 2 августа Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление инвестиционно-промышленной группы «Еврокит» о признании оператора банкротом. Сумма долга перед «Еврокитом» в определении суда не указана. Заседание назначено на 19 октября.

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