Крупная лизинговая компания Brunswick Rail на грани банкротства

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Вагоны долгов Brunswick Rail

Лизинговая компания Brunswick Rail, которая до 2016 г. была лидером российского рынка, оказалась на грани банкротства. 2 августа Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление инвестиционно-промышленной группы «Еврокит» о признании оператора банкротом. Сумма долга перед «Еврокитом» в определении суда не указана. Заседание назначено на 19 октября.